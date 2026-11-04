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Liga de Primera 2026

Programación Fecha 27 Liga de Primera 2026: Agenda de partidos, horarios y dónde ver el fútbol chileno

Revisa el detalle con la programación completa de la 27° fecha del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

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Programación fecha 27 Liga de Primera.
© Photosport.Programación fecha 27 Liga de Primera.

La fecha 27 de la Liga de Primera 2026 comienza este viernes, tras un fin de semana sin campeonato U. Católica visitará a Unión La Calera este domingo, mientras que el líder, Colo Colo tendrá una que enfrentar a Palestino.

Por su parte, U. de Chile cerrará la fecha el lunes frente a Everton en Rancagua, duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos en el tramo final del torneo nacional.

Colo Colo se mantiene lider del campeonato nacional con 58 puntos.

Colo Colo se mantiene lider del campeonato nacional con 58 puntos.

Programación Fecha 27 del Campeonato Nacional 2026

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE

  • Deportes La Serena vs. Palestino – 15:00 horas, Estadio La Portada.
  • Everton vs. Deportes Concepción – 17:30 horas, Estadio Sausalito.
Ñublense presiona a Colo Colo y advierte: ＂Estamos en la pelea＂

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DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE

  • U. Católica vs. Deportes Limache – 12:30 horas, Claro Arena.
  • Audax Italiano vs. Coquimbo Unido – 12:30 horas, Estadio La Florida.
  • Ñublense vs. Colo Colo – 15:00 horas, Estadio Nelson Oyarzún.
  • Universidad de Chile vs. Cobresal – 15:00 horas, Estadio El Teniente.
  • Unión La Calera vs. Huachipato – 17:30 horas, Estadio Nicolás Chahuán.
  • U. de Concepción vs. O’Higgins – 20:00 horas, Estadio Ester Roa.

Todos los partidos los podrás ver en TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max. 

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

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