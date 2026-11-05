Los hinchas del Cacique respondieron rápidamente y agotaron los 2.500 boletos destinados a la parcialidad visitante.

Colo Colo tendrá uno los partidos más importantes de la temporada y los hinchas albos agotaron en pocas horas las entradas disponibles para visitar a Ñublense, este domingo, por la fecha 27 de la Liga de Primera.

El compromiso en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán y podría convertirse en una jornada de celebración para el Cacique, que tiene la posibilidad de asegurar el título si consigue una victoria.

Colo Colo agota las entradas para visitar a Ñublense en Chillán.

Los hinchas de Colo Colo agotaron sus entradas

Las autoridades autorizaron un aforo total de 7.500 espectadores, de los cuales 2.500 boletos fueron destinados a hinchas de Colo Colo.

La venta comenzó este miércoles cerca de las 11:30 horas y la respuesta de los albos fue inmediata. Al revisar Passline las localidades correspondientes a los sectores destinados a la visita ya aparecían completamente agotadas, luego de la preventa y venta general.

ver también Colo Colo vs. Ñublense: cuándo juega y a qué hora será el partido que puede definir el título en Liga de Primera

De esta manera, quienes todavía buscaban un boleto para alentar al equipo en Chillán ya no encontrarán entradas disponibles en los sectores habilitados.

Los 2.500 hinchas albos se ubicarán en las localidades Sur y Andes del recinto. Durante la preventa, los valores comenzaban en $15.000, mientras que en la venta general alcanzaron los $30.000 para el Sector Sur y $40.000 para Andes.

Colo Colo busca la estrella 35

El equipo de Fernando Ortiz intentará conseguir tres puntos fundamentales ante Ñublense.

Una victoria podría permitirle al Cacique coronarse campeón de la Liga de Primera cuando aún quedan tres fechas para el final campeonato, dependiendo de los demás resultados.

En resumen…