De cara al duelo del domingo en Rancagua, el máximo goleador histórico de los "Legionarios", Sergio Salgado, afirmó en diálogo con RedGol, que jugarán con el nerviosismo que tendrán los azules.

Para seguir con vida por el cupo para Copa Libertadores, y soñar con una remota opción de título en Liga de Primera, Universidad de Chile está obligada a ganar su duelo de este domingo en Rancagua ante Cobresal, un rival con el cual arrastra una larga mala racha.

De hecho, los azules no pueden ganarle a los Legionarios un duelo por los puntos desde el 22 de agosto del 2022, cuando vencieron por 1-0 en Copa Chile. De allí en más son ocho juegos consecutivos sin ganar, con cinco derrotas y tres empates.

A lo largo de la historia, Cobresal es una piedra en el zapato para la U y uno de sus responsables es su máximo goleador histórico Sergio Salgado, que en conversación con RedGol, advirtió que el equipo minero se aprovechará del nerviosismo laico para buscar puntos claves en su lucha por la permanencia.

“Es un partido definitorio para ellos y para Cobresal mismo, porque a la larga, también vienen de jugar bien, de hacer goles y todo, también es complicado. En un partido a este nivel, por la desesperación de Cobresal yo creo que le hace un buen partido y siempre le ha hecho buenos partidos“, sostiene.

La feroz advertencia desde Cobresal para la U

El tema es que el cuadro de El Salvador también necesita los tres puntos para escapar de la zona roja, por lo mismo Sergio Salgado indica que “por la condición en que está hoy se la tiene que jugar, trabajar muy bien el partido para por lo menos no perder, que es importantísimo no perderlo”.

Ante la importancia del duelo con los azules, el legendario artillero de Cobresal con 274 goles le dejó un mensaje al equipo que dirige Gustavo Huerta: “la desesperación que tiene le puede llevar a hacerle un buen partido a la U”.

“Yo le hablo así por la presión que tiene de no perder. Imagínese, le empataron un partido en El Salvador donde lo tenía ganado, entonces hoy en día todavía está sufriendo. Los jugadores son los que juegan, yo creo que tienen que prepararse bien y correr todo el partido, porque a la larga para poder ganar hay que hacer daño“, finalizó el Negro.

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¿Cuándo se juega este duelo?

Por la jornada 27 en Liga de Primera, Universidad de Chile recibe a Cobresal en el Estadio El Teniente de Rancagua este domingo 8 de noviembre desde las 15:00 horas.

En síntesis