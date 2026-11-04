Cristián Febre no ocultó su pesar en charla con RedGol tras la decisión del Tribunal de la ANFP y exigió al sindicato que no abandone a sus jugadores. "Primero, las personas", exigió.

Tal como sucedió hace menos de una semana con San Marcos de Arica, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP dictaminó la desafiliación de Santiago City de la Segunda División Profesional por “firmas y timbres falsos se habrían encontrado en los finiquitos de exjugadores del club”.

Desde el cuadro ciudadano avisaron tras el fallo que irán hasta las últimas consecuencias y amenazaron al ente rector del fútbol chileno con llevar el caso hasta la Justicia Civil, una medida que puede complicar al país ante la FIFA.

Pero en medio de todo esto aparecen los futbolistas de Santiago City, cuyo entrenador Cristián Febre conversó en exclusiva con RedGol y relató cómo vive su plantel esta decisión y hace un llamado al Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) a que ayude a sus pares que quedarán cesantes.

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DT de Santiago City apunta al Sifup tras desafiliación

“Desde la parte futbolística nos fue muy bien. Hemos ido todo el año punteros (…) empezó la liguilla, punteros con seis puntos de diferencia, y cayeron estas cosas. Que los tres puntos, que después los seis puntos, que la desafiliación y ahí nos fuimos abajo”, expresó Febre.

En esa línea, el técnico de Santiago City agrega que “desde que se notificó el tema de que nos quitaron los puntos y desafiliados, nosotros hace tres partidos que no podemos ganar. Y ha sido netamente una parte psicológica. La incertidumbre mata a cualquiera”.

Por ello, el estratega ciudadano apunta a que “acá lo más preocupante son la familia, los jugadores. Pues yo digo, ¿qué va a hacer el Sindicato de Futbolistas? Están todos en contra del City (…) está bien, no hay ningún problema. Pero primero son las personas”.

“Lo único que pido yo es que se preocupen de los jugadores que van a quedar cesantes“, finalizó su descargo Cristián Febre con un llamado público a la entidad gremial para que fije su postura sobre esta delicada situación.

Cristián Febre, entrenador de Santiago City (@sancity)

¿Cómo está la Tabla de Posiciones en Segunda?

A la espera que se ratifique en todas las instancias la desafiliación, Santiago City está en el tercer puesto del Grupo Ascenso con 15 puntos, uno menos que el líder Deportes Linares, recordando que sólo el campeón subirá a la Primera B.

En síntesis