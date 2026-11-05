El expresidente sorprendió al revelar qué estaría dispuesto a hacer si los Cruzados levantan el trofeo continental.

Gabriel Boric volvió a demostrar su pasión por Universidad Católica, con llamativa respuesta, sobre la posibilidad de que el equipo de sus amores conquiste la Copa Libertadores.

En conversación con el influencer Benito Castro Jiménez, conocido en redes sociales como “Benito, el periodista”, el exmandatario habló sobre su vínculo con el fútbol y su experiencia como hincha de los Cruzados.

En medio de la entrevista, el joven le planteó un desafío: “Si Católica ganara la Libertadores, ¿qué promesa haría?”. Pregunta que tomó por sorpresa a Boric, quien no tardó en responder con una propuesta que no pasó inadvertida.

Boric se atreve con una promesa extrema por el sueño continental de la UC.

La promesa de Boric si la UC gana la Libertadores

“Me tiro en parapente desde la punta de la cabeza de la Virgen del San Cristóbal y llego a Punta Arenas”, contestó el expresidente.

Acto seguido, remató con una frase que dejó clara su ilusión ante la posibilidad de ver al conjunto precordillerano campeón de América: “Me vuelvo loco”.

La respuesta fue compartida por Benito, quien ha estado participando en talleres de periodismo para fortalecer sus habilidades de reportero y entrevistador.

Además, durante el encuentro, Boric felicitó al creador de contenidos y le adelantó que lo seguiría en sus redes sociales para estar atento a sus próximas publicaciones.

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Así, el expresidente protagonizó un momento que rápidamente llamó la atención por su particular promesa, en una conversación marcada por su pasión a Católica.

Mira aquí el video:

En resumen…