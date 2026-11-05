La curiosa petición de Universidad Católica para el clásico contra Colo Colo: “Que peleen la corona con nosotros”

Clemente Montes recalcó que quiere que el duelo en el Monumental tenga un condimento aparte por la lucha del título de los albos.

Universidad Católica vuelve a ilusionarse en la recta final de la Liga de Primera. El triunfo frente a la U mete de lleno a los dirigidos por Daniel Garnero en la lucha por el Chile 2 en la Copa Libertadores.

El solitario tanto de Clemente Montes, permitió sumar tres puntos que ahora dejan a los cruzados con 46 unidades y solo a dos de distancia de los azules.

ver también Matías Claro defiende a Gary Medel tras pelea con Daniel Garnero: “Lo queremos tal como es”

Por lo mismo, recalcaron que ahora los cruzados no van a dejar escapar la chance de quedarse con el puesto que los deja en la Libertadores.

“Nos vino bien ganar el clásico, fue un golpe anímico importante. Teníamos que ganarle a un rival directo y lo hicimos. Sabemos que está ahí el Chile 2”, recalcó Clemente Montes.

Clemente Montes fue figura en el clásico ante la U y ahora quiere arruinarle los festejos a Colo Colo

El anhelo de la UC para amargarle el título a Colo Colo

Ahora los ánimos en Universidad Católica son mejores que nunca. Lo que hasta permitió abrirle el apetito para empezar a soñar con el clásico ante Colo Colo.

“A mí me gustaría mucho que ellos estén peleando la corona en el partido contra nosotros”, lanzó fuerte y claro Clemente Montes. El ariete pasó por alto el cruce ante Deportes Limache este domingo y se enfocó en el encuentro del 22 de noviembre frente al Cacique.

ver también Claudio Borghi da la clave para salvar a una joya de Católica: “Tienes que darle los partidos que necesite”

“Me encantaría, sería un desafío lindo. Ellos tendrían harta presión. Sería un lindo espectáculo. Ojalá se dé”, recalcó el seleccionado nacional.

Si hasta detalló que en el Monumental saben como ganarle a Colo Colo, por lo que pidieron una mano a Ñublense para tener esa chance en la próxima fecha.

“Es un lindo estadio y que se llena. Eso es muy lindo para los jugadores. Es un lindo partido. ¿A quién no le gusta jugar un clásico? Será un lindo espectáculo”, sentenció.