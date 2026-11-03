El presidente de Cruzados SADP se refirió al conflicto que protagonizó el jugador con el entrenador antes del Clásico Universitario.

La tranquilidad reina en Universidad Católica desde el pasado domingo, porque los cruzados volvieron a la victoria justo en el Clásico Universitario, donde vencieron a Universidad de Chile por 1-0.

Antes del partido, el ambiente en San Carlos de Apoquindo no era de los mejores, porque se filtró una fuerte discusión entre el entrenador Daniel Garnero, con un referente del plantel, como Gary Medel.

Pasan los días y en la UC le bajan el perfil a la situación, de la cual habló este martes el presidente de Cruzados SADP, Matías Claro, quien con una declaración poco atinada dio a entender que se pone del lado del futbolista.

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Matías Claro habla de la pelea de Garnero con Medel

Matías Claro analizó el momento del elenco de la Franja y le restó importancia a la sucedido entre el argentino y el volante.

“Estos conflictos se dan muy comunmente en el fútbol. Es algo que estamos resolviendo internamente. A Gary lo queremos tal como es. Vamos a apoyarlo para resolver cualquier problema“, dijo el dirigente.

Daniel Garnero tuvo un conflicto con Gary Medel. Foto: Felipe ZancaPhotosport

“No es un problema mayor. Vemos al equipo muy animado para estas últimas cuatro fechas, así que no veo que tengamos un problema mayor ahí”, cerró Matías Claro.

El gran desafío de Universidad Católica en el cierre de la Liga de Primera es desbancar a Universidad de Chile en la pelea por el Chile 2, donde los azules tiene apenas dos puntos de ventaja, con 12 unidades en juego.

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