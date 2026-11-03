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Liga de Primera

Matías Claro defiende a Gary Medel tras pelea con Daniel Garnero: “Lo queremos tal como es”

El presidente de Cruzados SADP se refirió al conflicto que protagonizó el jugador con el entrenador antes del Clásico Universitario.

Por Carlos Silva Rojas

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Gary Medel tuvo un conflicto con Daniel Garnero.
© PhotosportGary Medel tuvo un conflicto con Daniel Garnero.

La tranquilidad reina en Universidad Católica desde el pasado domingo, porque los cruzados volvieron a la victoria justo en el Clásico Universitario, donde vencieron a Universidad de Chile por 1-0.

Antes del partido, el ambiente en San Carlos de Apoquindo no era de los mejores, porque se filtró una fuerte discusión entre el entrenador Daniel Garnero, con un referente del plantel, como Gary Medel.

Pasan los días y en la UC le bajan el perfil a la situación, de la cual habló este martes el presidente de Cruzados SADP, Matías Claro, quien con una declaración poco atinada dio a entender que se pone del lado del futbolista.

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Matías Claro analizó el momento del elenco de la Franja y le restó importancia a la sucedido entre el argentino y el volante.

“Estos conflictos se dan muy comunmente en el fútbol. Es algo que estamos resolviendo internamente. A Gary lo queremos tal como es. Vamos a apoyarlo para resolver cualquier problema“, dijo el dirigente.

Daniel Garnero tuvo un conflicto con Gary Medel. Foto: Felipe ZancaPhotosport

Daniel Garnero tuvo un conflicto con Gary Medel. Foto: Felipe ZancaPhotosport

No es un problema mayor. Vemos al equipo muy animado para estas últimas cuatro fechas, así que no veo que tengamos un problema mayor ahí”, cerró Matías Claro.

El gran desafío de Universidad Católica en el cierre de la Liga de Primera es desbancar a Universidad de Chile en la pelea por el Chile 2, donde los azules tiene apenas dos puntos de ventaja, con 12 unidades en juego.

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