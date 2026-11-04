Nuevo problema para Colo Colo: Claudio Aquino sufre nueva lesión y se pierde partido por el título

El trasandino había vuelto a las convocatorias de Fernando Ortiz, pero ahora una nueva dolencia lo saca de la recta final de temporada.

Una nueva complicación enfrenta Colo Colo en la recta final de temporada. Esto porque ahora uno de sus jugadores más experimentados como Claudio Aquino sufrió una lesión que alerta al cuerpo técnico albo.

A principio de temporada, el trasandino se ubicó entre los titulares del esquema de Fernando Ortiz. Con las lesiones, como ocurrió en el superclásico en el Estadio Monumental, fue dejando su lugar en el once inicial.

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A esto se sumó el gran nivel de jugadores como Álvaro Madrid, Lautaro Pastrán y Leandro Hernández, que fueron moviendo el equipo. Así las cosas Aquino logró sumar presencia solo en 19 partidos en este 2026.

Sin embargo, volvió a recibir el visto bueno del “Tano” y sumó minutos frente a la “U” de Concepción. Pero quedó fuera del partido por Copa Chile ante Deportes Puerto Montt por un “cuadro febril”.

Incluso como referente en el plantel, sacó la voz y arengó a sus compañeros en la recta final de campeonato. “Ese equipo que machaca a su rival, que no tiene ganas de jugar. Que termina muerto, seamos ese equipo. Si volvemos a eso, seremos los campeones”, recalcó en el registro que subió la cuenta oficial de Colo Colo.

La nueva lesión de Claudio Aquino: Futuro incierto en Colo Colo

Así las cosas, todo indicaba que se podría recuperar para el partido de este domingo ante Ñublense. Sin embargo, Claudio Aquino volvió a sufrir una lesión

“Sufrió un imprevisto de salud durante esta jornada”, alertó el periodista Claudio Alvarado. “El volante de Colo-Colo se perdería el resto de la temporada”, agregó.

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Lesión que dejará al trasandino fuera del partido en Chillán y donde el Cacique podría bajar la estrella 35. Además vuelve a complicar su futuro en el Monumental, ya que termina contrato a fines de año, y sus números no acompañan. En especial porque jugó 19 partidos, como se mencionó, pero ha estado ausente en 23 duelos. Lo que con esta nueva dolencia se incrementará aún más.