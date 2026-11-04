Rodrigo Meléndez recordó aquella fuerte entrada en el Superclásico y contó como salvó de la expulsión.

Rodrigo Meléndez recordó una de las jugadas más polémicas que se han registrado en los superclásicos del fútbol chileno. Lo que se registró en 2009 cuando Colo Colo superó por la cuenta mínima a Universidad de Chile.

En aquella jornada el Cacique superó con anotación de Esteban Paredes en el Estadio Monumental. Pero hubo una jugada del “Kalule” que hasta el día de hoy se recuerda y desata polémica.

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Esto se registró en el minuto 51, y cuando el partido aún estaba sin goles. Walter Montillo recibió de espalda en la mitad de cancha y, fiel a su estilo y técnica, intentó darse media vuelta para encarar hacia el arco rival.

Sin embargo, Meléndez no la pensó dos veces y antes que arrancara con el balón, se lanzó en plancha sobre el trasandino y lo terminó derribando. Lo que para el capitán de Colo Colo esa tarde avecinaba lo peor.

“Por dentro dije me va a expulsar. Ante eso empecé a putear a Walter como para encontrar la posibilidad de que no me expulsara”, recordó Kalule en el programa “Campeones Eternos.

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“Al final le dije ‘oye, te estás tirando’ y así me salvé”, agregó ya que Pablo Pozo finalmente solo lo amonestó. Lo que quedó inmortalizado en aquella imagen donde encara al referente de la U.

La confesión de Rodrigo Meléndez: “Con el VAR no jugaba”

Ahora esto no impidió que Meléndez siguiera siendo de pierna fuerte dentro de la cancha. “Yo intenté bajarle el perfil. Pero tuve varias jugadas fuertes como. Me acuerdo una al Pampa Olivi cuando estaba en Iquique”, recordó el multicampeón con los albos.

La comentada postal de Rodrigo Meléndez y Walter Montillo en el Superclásico

Sin embargo, Kalule se sinceró y reconoció que su estilo de juego hoy lo tendría más que complicado con las nuevas tecnologías que se han sumado al fútbol.

“Si hubiese existido el VAR me iba para afuera. Yo creo que no hubiese podido jugar si hubiese existido el VAR”, sentenció entre las risas de sus compañeros Manuel Neira y Gonzalo Fierro.