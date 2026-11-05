Colo Colo tiene la chance de levantar la copa ante Ñublense en Chillán, en un encuentro que tiene a los albos expectantes.

La definición del campeonato nacional entra en una etapa decisiva y Colo Colo tiene la primera opción para quedarse con el título.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz lidera la tabla de posiciones con 58 puntos, diez unidades más que Universidad de Chile, su principal perseguidor, cuando restan cuatro fechas para el término de la Liga de Primera 2026.

En ese escenario, el Cacique visitará a Ñublense en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán. El encuentro podría convertirse en una jornada histórica para los albos, ya que una victoria les permitiría asegurar matemáticamente el campeonato y sumar la estrella número 35 de su historia.

La jornada también tendrá la atención puesta en el partido entre Universidad de Chile y Cobresal, que se jugará en simultáneo. El resultado de ese encuentro podría influir en la definición del torneo, especialmente si Colo Colo no consigue una victoria frente al conjunto chillanejo.

Por su parte, Ñublense buscará aprovechar su localía para frenar la celebración alba y sumar puntos en la recta final de la competencia. Así, el compromiso promete ser uno de los encuentros más atractivos de la fecha 27.

Colo Colo enfrentará el domingo a Ñublense

¿Dónde y cuándo ver a Colo Colo contra Ñublense?

El partido entre Ñublense y Colo Colo se disputará este domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas y podrá verse en vivo a través de TNT Sports Premium, disponible en Zapping.

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La transmisión contará con tecnología Super Resolution, desarrollada por Zapping para mejorar la experiencia de visualización.

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