¿Tiembla Colo Colo? La promesa que Fernando Ortiz hizo para volver a Racing

Fernando Ortiz tuvo un paso como jugador por Racing, elenco al que hace una década prometió volver como entrenador.

Fernando Ortiz está cerca de conseguir el primer título de su carrera como entrenador, el que llegará si es que Colo Colo logra vencer a Ñublense en Chillán este domingo.

Luego de eso, debe pensar en la renovación con el Popular. Algo que no será fácil, pues tiene sondeos desde México y además Diego Milito lo tiene en carpeta para llevarlo a Racing.

En la Academia jugó hace más de una década, en un paso que le permitió guardar lindos recuerdos del elenco de Avellaneda. A tal punto, que hizo una promesa: regresar como entrenador.

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El mensaje de Ortiz a un fanático de Racing

Fue hace más de 10 años, en el 2015, cuando conversó con un hincha tras su salida de Racing. Ahí le señaló que se iban a reencontrar, esta vez con el Tano en el banco.

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“A mí me hubiese gustado, pero bue. Ya voy a volver como DT”, se puede leer en una conversación que tuvo con el fanático. “Te lo voy a reenviar cuando vuelvas para ser campeón”, le respondió Ortiz.

El mensaje con la promesa de Ortiz

Seguramente en la cabeza de Ortiz existe todavía el deseo de tomar el mando del elenco albiceleste, lo que se puede acrecentar por su buen cometido esta temporada en Colo Colo.

De todas maneras, es posible que eso no se concrete de inmediato. Deberá negociar con Aníbal Mosa su continuidad y el presidente de los albos ya señaló que lo quiere para dirigir en Copa Libertadores.