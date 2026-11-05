Mientras el Tano se deja querer con el interés del club argentino, otros viejos conocidos arremetieron en la lista para dirigir a la Academia.

Fernando Ortiz es el nombre que suena fuerte en Argentina para tomar la banca de Racing. En medio de un cercano título en Colo Colo, el DT se deja querer con interés desde el grande trasandino, además del fútbol mexicano.

Y mientras en Blanco y Negro alistan un ofertón para no perder a su entrenador y renovarlo, en Avellaneda buscan con urgencia al nuevo estratega. Juan Pablo Vojvoda viene de ser despedido tras terrible campaña.

Es ahí donde además del Tano, potentes nombre con pasado en el fútbol chileno aparecen en la lista de la Academia. Es más, con pasado en la U, son dos los que lideran las tratativas en el equipo argentino.

Racing mira a dos ex U de Chile para ser el nuevo DT

Además de Fernando Ortiz, Racing de Avellaneda apunta a Mauricio Pellegrino y Nicolás Diez como sus firmes candidatos para tomar la banca. El primero fue entrenador de U de Chile, en 2023, mientras el segundo las hizo de ayudante de Sebastián Beccacece, en 2016.

A ellos dos se les suma el nombre de Guillermo Barros Schelotto, actual entrenador de Vélez, además de Fernando Ortiz, quien surgió en las últimas horas. Sin embargo, desde Argentina ya destaparon al favorito de Diego Milito para tomar Racing.

“Nico Diez será el próximo DT del Racing Club”, apuntó Hernán Coccimiglio, de Esto Es Racing y Desde El Cilindro. Eso sí, la tienen difícil, ya que el DT de Brayan Cortés tiene contrato vigente en Argentinos Juniors.

ver también ¿Tiembla Colo Colo? La promesa que Fernando Ortiz hizo para volver a Racing

Con esa nueva arremetida de nombres en la Academia, donde celebran es en Colo Colo. Por ahora, Fernando Ortiz es solo un candidato más en Racing y ahora alistan la oferta para que siga en Macul.