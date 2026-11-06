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Liga de Primera

Fernando Ortiz avisa por el cotillón y “le tira las orejas” a hinchas de Colo Colo: “Cuidado, la euforia…”

El DT llamó a tener precaución en caso de celebrar el título 35 este domingo, cuando el Cacique visite a Ñublense, en Chillán.

Por Nelson Martinez

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El Tano Ortiz a un paso de ser campeón con Colo Colo.
© Photosport.El Tano Ortiz a un paso de ser campeón con Colo Colo.

Fernando Ortiz vive una de las semanas más importantes en su carrera como entrenador. El DT de Colo Colo está a un triunfo de celebrar el primer título al borde de una banca, aunque puso cautela con miras al duelo ante Ñublense.

“Primero, no tenemos nada que celebrar. No puedo celebrar algo si no he conseguido nada. Lo importante va a ser el partido del domingo y enfocarse en ese partido. Luego, lo que suceda es algo que no puedo predecir”, dijo de entrada.

Siguiendo con su análisis en conferencia de prensa alba, el entrenador fue claro en que no hay que desviarse del partido. “El enfoque es Ñublense, no puedo proyectar mi cabeza hacia otro lugar”, avisó.

Ortiz avisa a hinchas de Colo Colo por celebraciones

En caso de que logre bajar la estrella 35 de Colo Colo, Fernando Ortiz habló de las celebraciones junto al plantel, pese a que en un inicio enterró el cotillón. El DT le mandó recado directo a los hinchas.

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Es lindo, emocionante y un orgullo estar en esta institución donde la gente se manifiesta de esa manera. Pero a la vez, tengan cuidado. La euforia que lleva ganar un título no nos perjudique lamentarlo el día de mañana”, lanzó.

Por eso, siempre cercano y preocupado por los hinchas, Ortiz pidió que se tomen con calma el viaje y regreso desde Chillán. Para el DT, que los fanáticos albos festejen, pero “que tengan precaución”.

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“Que esa ansiedad que genera poder festejar nos lleve la tranquilidad de hacer las cosas correctas, para que en caso que se dé el resultado, lo podamos celebrar como corresponde”, cerró.

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