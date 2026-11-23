La dupla goleadora de Colo Colo llegó a los 39 tantos en el año, los mismos que hizo en solitario el "Toro de Chajarí", que además encabeza la dupla más goleadora del fútbol sudamericano.

Tras su destacada actuación en el Clásico ante Universidad Católica, Maximiliano Romero se encumbra como el máximo goleador de Colo Colo en la presente temporada con 20 tantos y supera por uno a su compatriota Javier Correa, que cerró la campaña en 19.

La dupla trasandina suma sólo en el presente año, entre Liga de Primera, Copa de la Liga y Copa Chile un total de 39 anotaciones, que le hacen pelear para meterse en la historia del Cacique. Pero están muy lejos de la élite del fútbol sudamericano.

Es que la suma de los goles de Correa y Romero alcanzan la cantidad que ha hecho en solitario esta temporada el máximo goleador del fútbol chileno, Fernando Zampedri. La diferencia es que el Toro jugó con Católica dos torneos más como Copa Libertadores y Supercopa.

Para colmo, el binomio albo está no es el más goleador de Sudamérica. Ese puesto de privilegio lo tiene el artillero de Chajarí en compañía de Justo Giani, que con sus 16 tantos en el año, llegan a la friolera de 55 anotaciones. Nadie ha hecho más goles en el continente.

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Correa y Romero juntos igualaron a Zampedri en 2026

Si revisamos el Top 10 de las duplas más goleadoras del fútbol sudamericano, la lista la encabezan los cruzados Zampedri y Giani con 55. Detrás de ellos, aparecen Pedro y Samuel Lino, del campeón brasileño Flamengo con 45 en conjunto. Terceros están Carlos Garcés y Alejandro Hojberg del Cienciano peruano con 41.

En el cuarto puesto, recién están Correa y Romero con sus 39 tantos, mismo número que suman mancuernas como Kaio Jorge y Matheus Pereira en Cruzeiro, o el argentino José López y el colombiano Jhon Arias en Palmeiras. Más atrás quedan Gabigol y Neymar que con Santos acumulan 36 festejos.

# Club (país) Dupla Goles vs Correa–Romero 1 Universidad Católica (CHI) Fernando Zampedri (39) + Justo Giani (16) 55 +16 2 Flamengo (BRA) Pedro (29) + Samuel Lino (16) 45 +6 3 Cienciano (PER) Carlos Garcés (24) + Alejandro Hojberg (17) 41 +2 4 Colo Colo (CHI) Maxi Romero (20) + Javier Correa (19) 39 — 4 Cruzeiro (BRA) Kaio Jorge (24) + Matheus Pereira (15) 39 0 4 Palmeiras (BRA) Flaco López (24) + Mauricio (15) 39 0 7 Santos (BRA) Gabigol (26) + Neymar (10) 36 -3 7 Always Ready (BOL) Enrique Triverio (25) + Carmelo Algarañaz (11) 36 -3 9 Independiente Rivadavia (ARG) Álex Arce (20) + José Florentín (10) 30 -9 10 Athletico-PR (BRA) Kevin Viveros (22) + Stiven Mendoza (7) 29 -10

En síntesis