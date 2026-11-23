Mario Salas sacó la voz por sus jugadores y analizó en frío lo ocurrido tras el triunfo que les permite volver a la Liga de Primera.

Cobreloa se consagró como nuevo campeón de la Primera B y primer equipo que ascienda a la Liga de Primera. Los dirigidos por Mario Salas forzaron la definición hasta los penales y lograron doblegar a San Luis de Quillota.

Con un inspirado Hugo Araya en el arco, el cuadro naranja se quedo con la serie por 5-4 y desató los festejos en el Estadio Santa Laura. Tras dos años en el ascenso, finalmente el elenco minero vuelve a la categoría que lo vio brillar y ubicarlo en la misma mesa de los grandes del balompié nacional.

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Sin embargo, la gran campaña dentro de la cancha de Cobreloa pasó a segundo plano por una particular celebración de su plantel. Es que cuando ya estaban de retorno a Calama, realizaron una transmisión en vivo. Tal como acostumbran los jugadores, mostraron parte de su intimidad a los hinchas y recibieron cientos de mensajes de apoyo.

Aunque todo cambió cuando le dedicaron un particular mensaje a Humberto Suazo, justamente el entrenador de su rival y a quien derrotaron en la finalísima de la “B”. Primero le dedicaron un minuto de silencio a “Chupete”, luego otros se acordaron de sus antepasados y otros hasta imitaron a Leo Rey con su popular frase.

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En las imágenes quedó el registro del video de Vicente Conelli, quien fue justamente el que grabó las dedicatorias al sempiterno goleador. Lo que generó repudió y minutos más tarde de inmediato decidió pedir disculpas.

Mario Salas reflexiona sobre dedicatoria a Humberto Suazo

El tema es que este lunes, y ya con las pulsaciones más bajas, Mario Salas decidió abordar la situación que protagonizaron sus jugadores.

“Son cosas que no deben pasar. Para mí fue un momento de euforia. Y son chicos jóvenes, generalmente se cometen errores”, lamentó el “Comandante” en conversación con Cooperativa Deportes.

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“Uno está más dominado por la pasión que por la razón. Muchas veces se emiten ese tipo de comentarios”, agregó el adiestrador tras los dichos del plantel de Cobreloa sobre Humberto Suazo.

Pero tras ello, y en conocimiento de las disculpas que realizaron sus jugadores, decidió bajarle el perfil a lo ocurrido y dar por finalizado el tema. Al menos por próximas sanciones.

“No soy quién para juzgar a los muchachos. He cometido tantos errores en mi vida. Y los voy a seguir cometiendo. Por eso, yo no voy a ser yo quién los juzgue”, sentenció.