El Frosinone de la Seria A de Italia quiere comprar al venezolano y ya mandaron la propuesta, aunque no ha sido aceptada.

Universidad de Chile comienza a preparar su plantel para la temporada 2027, donde uno de los primeros jugadores que puede dejar al club por una venta es Bianneider Tamayo.

Esto porque según pudo confirmar Redgol es el Frosinone de la Serie A de Italia quien está empujando por sus servicios, en algo que ya les llegó el aviso en el Centro Deportivo Azul.

Eso sí, cercanos a la negociación adelantan a nuestro medio que todavía no hay acuerdo en esta negociación, por lo que todavía siguen en conversaciones para ver la salida del venezolano.

Bianneider Tamayo solo ha jugado 18 partidos en Universidad de Chile, con 1 gol y 1 asistencia.Foto: Eduardo Fortes/Photosport

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La U todavía no abre la puerta de salida para Tamayo

Las horas avanzan al igual que los mercados de fichajes en todo el mundo, donde Universidad de Chile podría poner un jugador del equipo del técnico Fernando Gago en Italia.

Según detallan a Redgol, la idea del Frosinone es comprar el pase del venezolano Tamayo, que no ha sido considerado en gran parte de la temporada por el técnico Gago, como una oportunidad de mercado.

En ese sentido, precisan en que si bien la oferta existe, todavía no hay acuerdo ni está cerrada la salida del defensor, por lo que quedan días de poder seguir charlando.

Hay que tener en cuenta que Tamayo podría reaparecer este fin de semana en la U en el duelo ante Deportes Concepción, teniendo en cuenta la suspensión de Igor Lichnovsky, además de Marcelo Morales.