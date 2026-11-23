El delantero se abre camino para jugar ante Concepción, donde asegura que está en condiciones para seguir adelante en la U.

La lesión de Eduardo Vargas hará que Universidad de Chile tenga que tener modificaciones para la formación estelar del domingo, cuando visite a Deportes Concepción.

Los azules ya tenían fuera a Marcelo Morales e Igor Lichnovsky, ambos suspendidos, por lo que el técnico Fernando Gago tendrá una dura tarea en la semana para definir a los reemplazantes con la operación de “Turbomán”.

Uno que de inmediato mira con confianza es Octavio Rivero, quien si bien no sumó minutos en Rancagua, sabe que debe aprovechar cada una de las oportunidades que se le presentan.

Octavio Rivero aparece como carta de gol ante la ausencia de Eduardo Vargas. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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Octavio Rivero suma fuerza para ser titular en la U

Fue en un video del medio Rayando el CDA donde Octavio Rivero habló brevemente de su presente en Universidad de Chile, además de la gran chance que tiene esta semana.

“Muy bien, estamos muy contentos. El objetivo principal era esta en el segundo puesto, una vez que ya no pudimos salir campeón era el siguiente objetivo, ganamos a un rival difícil, en una cancha complicada y a seguir arriba”, comentó.

En ese sentido, asegura que está preparado para asumir los desafíos que quedan en la temporada, tanto el torneo por el Chile 2, como en la Copa Chile en semifinales.

“Sí, ya estoy bien, estoy preparado para jugar, así que es cuestión de tiempo y hay que estar preparado”, remató.

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