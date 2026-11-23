Eduardo Vargas tuvo otra linda jornada con la camiseta de Universidad de Chile, demostrando que este es su lugar en el mundo e incluso, agigantó su leyenda en los Azules.

Turboman anotó el único gol de la victoria frente a O’Higgins. Cuando jugaban con uno menos, apareció el de Renca con un globito espectacular para demostrar que está más vigente que nunca. De hecho alcanzó los 18 goles en la presente temporada.

Vargas llega a los 50

En la previa al encuentro con el Capo de Provincia, Eduardo Vargas había cumplido 37 años. Los festejó haciendo lo que mejor sabe y además de la gran calidad del tanto en Rancagua, también le sirve para lograr un gran hito con Universidad de Chile.

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Varguitas alcanzó los 50 goles con el Bulla. Lo hizo en 113 partidos y además, se metió de lleno en la pelea por entrar al top 20 entre los máximos artilleros de la historia del Romántico Viajero. Ahí están algunos de los mejores goleadores que han vestido la camiseta azul.

El listado es encabezado por Carlos Campos con 199 tantos, seguido de su socio Leonel Sánchez con 167 y cierra el podio Pedro González. Edu Vargas en específico está en el 22° lugar con sus 50 goles, pero muy cerca de meterse en el top 20.

Al de Renca por ahora lo supera Sebastián Ubilla (21°), Héctor Pinto (20°) y Juan Manuel Olivera (19°). Todos ellos igualados con 53 goles. Más arriba aparece Gustavo Canales (54 tantos), Rodrigo Barrera (56), Guillermo Yávar (56) y Matías Rodríguez (57).

Eduardo Vargas renovó por todo el 2027, por lo que todavía tiene todo un año para seguir escalando en la tabla de artilleros. Además, su gran estado físico, no hace extraño imaginar que siga jugando un par de temporada más. El máximo anotador de la Copa Sudamericana 2011 sigue haciendo historia en Universidad de Chile.

Tabla de goleadores históricos de la U: