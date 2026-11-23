Cristián Vizcaya, timonel del Cóndor y también de la Corporación hispana, no tardó en contestar a la ácida crítica del español. Ambos clubes chocarán ahora en Primera B.

Polémica en Unión Española. El club anunció la semana pasada que el Estadio Santa Laura pasaba a llamarse oficialmente Estadio Universidad SEK y la Corporación del club rojo salió a emplazar a Jorge Segovia.

Tras cartón, el propietario del elenco hispano alzó la voz y le echó la culpa a sus detractores. Segovia dijo que “la Corporación es la única culpable del cambio de nombre del estadio. Ellos registraron sin previo aviso la marca ‘Santa Laura’ a su favor, y por tanto no podemos usarlo”.

“El presidente de la Corporación, Sr. Cristián Vizcaya Jaramillo es a la vez propietario y presidente del Club Transandino de los Andes. Me parece de una incongruencia absoluta por parte de este individuo decir que es hincha de Unión Española y a la vez ser presidente de otro equipo“, disparó.

Presidente de Trasandino no tardó en responder

Cristián Vizcaya, presidente de Trasandino de Los Andes y también timonel de la Corporación Unión Española, salió al paso tras los dichos de Jorge Segovia. El mandamás del recién ascendido a Primera B ocupó la red social X para su descargo.

Foto: Awante Trasandino / Unión Española

“Nunca podrás entenderlo Jorge Segovia. Unión Española y Trasandino siempre serán de sus hinchas”, tecleó el dirigente, quien ayer celebró un histórico ascendo con el Cóndor.

Es más, Cristian Vizcaya no esconde su “doble militancia” en términos futbolísticos, ya que abiertamente en sus redes sociales celebra por ambos clubes. “Mi querida Unión Española cada día más gloriosa y Trasandino de Los Andes ascendiendo”, dice su biografía en X.

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Ahora ambos equipos chocarán en la Primera B, luego que el Cóndor lograra un histórico pase a la Primera B, rompiendo una maldición desde 1991. En ese entonces llamado Cobreandino, ahora tendrán un duelo especial con Unión Española.

La Corporación avisa sobre Santa Laura: