Iván Sandrock analizó el polémico partido que terminó con tres expulsados. Defendió a los suyos y apunta a ratificar en la revancha el sueño del ascenso.

San Marcos de Arica partió con el pie derecho su participación en la liguilla del ascenso en la Primera B. Tras la pesadilla de la desafiliación, el elenco nortino festejó un trabajado 2-0 ante Magallanes.

El triunfo de la ida de cuartos de final también tuvo polémica. Es que un arsenal de patadas e incidentes en el final marcaron el duelo en el Carlos Dittborn. Cristóbal Guerra fue expulsado en el local, mientras que Alonso Walters y Milton Alegre vieron la tarjeta roja en la visita.

“Triunfo contundente, deja tranquilidad, un triunfo que costó. Por momentos parecía que lo podíamos hacer mucho más abultado… Hace reflotar las confianzas en cada jugador, el equipo y en el trabajo”, dijo Iván Sandrock, DT de San Marcos, a RedGol.

DT repasa la batalla campal en cancha de San Marcos

Iván Sandrock defendió a los suyos a la hora de analizar las violentas acciones de parte de jugadores en el triunfo de San Marcos ante Magallanes. Los carabeleros sufrieron dos expulsiones, en claras jugadas de riesgo para sus adversarios.

“Fue polémico para los dos, no en contra de uno ni del otro. Ellos hicieron un partido muy friccionado y nosotros nos pusimos a la altura. Cuando había que poner pierna firme, la pusimos“, recalcó.

¿Y las expulsiones? Sandrock dijo que “el foul fuera de contexto fue de (Alonso) Walters, pudo haber fracturado a un compañero de profesión. Eso generó que después haya una defensa propia hacia esa acción”.

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“Después, Milton (Alegre) pone un planchazo en la cara de otro jugador de Arica, entonces, los errores partieron ahí por parte de los jugadores. El arbitraje fue muy bueno a todo esto, los jugadores no ayudaron”, recalcó.

Finalmente, el DT dijo que no piensa más allá de la revancha en Santiago, con miras al sueño del ascenso. “Después veremos qué llave se da, qué rival nos tocará. Las convicciones y las confianzas están altas”, cerró.