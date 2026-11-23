El Cóndor vuelve a la segunda categoría luego de 35 años. Fernando Gutiérrez habló de la gran campaña que realizaron.

Trasandino vivió una jornada feliz al consagrarse campeón de la Segunda División y de esta manera, sellar su ascenso a la Primera B del fútbol chileno. La alegría es total en Los Andes.

El Cóndor venció a Brujas de Salamanca en condición de visita y con esto, aseguró el título. Con esto sella su vuelta a la segunda categoría luego de 35 años de larga espera. Los fanáticos festejaron hasta altas horas de la madrugada.

La fiesta de Trasandino

Fernando Gutiérrez, entrenador de Trasandino, conversó con RedGol para analizar este gran logro de su equipo. El técnico agradeció el importante apoyo que tuvieron antes, durante y después del encuentro en el cual terminaron dando la vuelta olímpica.

“Estamos muy felices. Lo hemos vivido con mucha alegría. El viaje que hicimos a Salamanca fue muy lindo. En el entrenamiento previo vinieron a hacernos el ‘condorazo’, nos acompañaron a la salida de la ciudad y en Salamanca, los hinchas compraron todas las entradas. Volvimos a la 1 de la mañana y había hinchas esperándonos en la plaza“, explicó Gutiérrez a RedGol.

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Fernando Gutiérrez trabajo largos años como ayudante de Mario Salas, acompañándolo en Universidad Católica, Sporting Cristal y Colo Colo, entre otros clubes. Ahora disfruta de este éxito para su carrera, donde destaca la evolución que fue teniendo el equipo.

“Hace 35 años que el club no estaba en Primera B, los dirigentes más antiguos nos contaban las penas que pasaron por estar en categorías inferiores. Nosotros fuimos el 7° equipo en clasificar a la Liguilla, tuvimos que jugar un repechaje contra General Velásquez. Eso habla del crecimiento que tuvo el plantel“, remarcó el DT.

Con el regreso a Primera B, Gutiérrez tendrá que conversar con la dirigencia para ver si sigue en Trasandino. “Ahora tenemos que ver si se juega con Santiago City la última fecha por el tema de la desafiliación. Después de eso vamos a ver. Efectivamente ha habido algunos acercamientos, manifestación de intenciones, pero todavía nada concreto“, cerró el técnico campeón.