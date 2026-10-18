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Segunda División Profesional

Quintero Unido hace historia y vuelve al fútbol profesional después de cuatro décadas

Los Tiburones se coronaron campeones de Tercera A tras una definición de infarto y jugarán en Segunda División en 2027.

Por Franccesca Arnechino

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¡Quintero Unido es campeón de Tercera A y consiguió el ascenso a la Segunda División Profesional!
© @lasegundadivisão¡Quintero Unido es campeón de Tercera A y consiguió el ascenso a la Segunda División Profesional!

Quintero Unido vivió una jornada histórica al coronarse campeón de la Tercera División A y asegurar su ascenso a la Liga de Segunda 2027, poniendo fin a 40 años de espera para regresar al fútbol profesional.

Quintero Unido se coronó campeón con 52 puntos tras empatar 1-1 ante Aguará con un agónico gol de Christopher Cid a los 90+3’. Malleco Unido cayó 3-2 ante Deportes Rancagua, terminó segundo con 50 unidades y disputará la liguilla por el segundo ascenso.

Con gol de último minuto Quintero Unido vuelve al profesionalismo tras 40 años.

Con gol de último minuto Quintero Unido vuelve al profesionalismo tras 40 años.

Quintero Unido vuelve al fútbol profesional

Fundado el 10 de junio de 1962, Quintero Unido tuvo presencia en la entonces Segunda División entre 1983 y 1987. Ahora, cuatro décadas después, el club volverá a competir en el fútbol profesional chileno.

La última fecha también definió otros aspectos del torneo. Naval de Talcahuano aseguró su lugar en la liguilla por el ascenso, junto a Malleco Unido, Deportes Rancagua y Lautaro de Buin.

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En la parte baja, Imperial Unido acompañará a Futuro FC en el descenso a Tercera B, mientras que Municipal Puente Alto y Chimbarongo deberán disputar la liguilla por la permanencia.

En resumen…

  • Campeón: Quintero Unido, con 52 puntos.
  • Ascenso: jugará en la Liga de Segunda en 2027.
  • La definición: Christopher Cid marcó el 1-1 ante Aguará a los 90+3’.
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