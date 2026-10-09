El organismo del Estado entregó un lapidario informe donde delata que municipio pagó sueldos a futbolistas bajo el disfraz de monitores y guardias.

Como si no faltaran escándalos dentro del fútbol chileno, un nuevo “bombazo” sacude a nuestro balompié, y como viene siendo tónica, el hecho ocurre en la Segunda División Profesional, gracias a un lapidario informe de la Contraloría General de la República.

Según el Informe Final de Investigación Especial N° 622, que entregó el organismo estatal el 7 de octubre de 2026, se revelaron irregularidades graves en el origen, funcionamiento y financiamiento del club Brujas de Salamanca, quinto en la liguilla por el ascenso.

La Contraloría apunta a que el club contó con financiamiento ilegal que realizó la Municipalidad de Casablanca durante las temporadas 2024 y 2025, en momentos donde dio el salto al fútbol profesional, donde usó $365.978.559 de fondos públicos desviados para sostener la operación del equipo.

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Contraloría exige el fin de club del fútbol chileno

Del total de la cifra mencionada, la investigación apunta a que $259.719.829 se fueron para pagar los sueldos de futbolistas, cuerpo técnico y personal de apoyo mediante contratos a honorarios, cuando originalmente debían ir a pagarle a “monitores deportivos, guardias de seguridad, encargados de mantenimiento o manipuladoras de alimentos”.

Pero hay más, es que la Contraloría indica que hubo $106.258.730 que se gastaron de forma improcedente para cubrir ítems como “arriendos de viviendas, cuentas de servicios básicos, hoteles, alimentación y traslados por el país”.

Por todo lo anterior, el ente fiscalizador ordenó al municipio de Salamanca informar, en un plazo de 40 a 60 días hábiles, las acciones que se dirijan a la disolución definitiva del club Brujas, aunque esto no implique que la ANFP los pueda expulsar del fútbol profesional.

La respuesta oficial del club al informe

Tras conocerse este reporte de la Contraloría, Brujas de Salamanca emitió un comunicado oficial donde aseguran que “no hemos recibido notificación alguna al respecto, por lo que desconocemos los antecedentes específicos y las conclusiones que se le atribuyen”.

Junto con recalcar que “nuestra participación en el Campeonato de Segunda División se mantiene firme“, en el club llaman a la prensa a “informar con antecedentes debidamente identificados, rigor y buena fe, evitando presentar como hechos consumados situaciones que generan incertidumbre o afecten injustificadamente a nuestra institución”.

En síntesis