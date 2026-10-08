El capitán de la Selección Chilena realizó un balance de la última fecha FIFA y destacó la unión del plantel.

Tras cerrar la última fecha FIFA con un triunfo sobre Estados Unidos, Gabriel Suazo utilizó sus redes sociales para hacer un balance de la gira de La Roja, marcada por días complejos dentro y fuera de la cancha.

El capitán del combinado nacional valoró especialmente la respuesta del equipo ante las dificultades y destacó la fortaleza del grupo para mantenerse unido.

La Roja pudo cerrar esta gira venciendo a México en Los Ángeles.

Suazo destaca la unión de La Roja

A través de su cuenta de Instagram, el jugador del Sevilla comenzó su reflexión reconociendo los momentos adversos que debió enfrentar la Selección Chilena.

“Los momentos difíciles también construyen. Fueron días que nos pusieron a prueba. Derrotas, errores y momentos difíciles”, escribió el defensor.

Sin embargo, Suazo puso el foco en aquello que, a su juicio, se mantuvo intacto durante la gira: el compromiso del plantel.

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“Hubo algo que nunca cambió a pesar de todo: la unión de este grupo, la forma de trabajar y la convicción de seguir empujando todos hacia el mismo lado”, señaló.

El capitán también valoró el triunfo conseguido ante Estados Unidos, aunque aseguró que la principal enseñanza estuvo en la reacción del equipo cuando los resultados no acompañaban.

“Cerramos esta gira con un gran triunfo, pero me quedo con algo mucho más importante que el resultado: la respuesta del equipo cuando las cosas no salían”, agregó.

El mensaje de Gabriel Suazo para La Roja

En la parte final de su publicación, Suazo dejó una de las frases que mejor resume su reflexión sobre el proceso.

“El carácter no se demuestra solamente cuando todo va bien. Se demuestra cuando toca levantarse, seguir trabajando y volver a intentarlo. Y este grupo lo hizo”, expresó.

Finalmente, el lateral reafirmó su orgullo por el trabajo realizado durante la gira y por la manera en que el plantel representó al país.

“Orgulloso de cómo trabajamos, de cómo nos representamos unos a otros y de cómo representamos a nuestro país”, cerró.

En resumen…