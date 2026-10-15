Brian Fernández se mandó una dura revelación en el programa “Sistema Joaco Santos”, donde recordó el momento exacto en el que cayó en las drogas.

Brian Fernández en apenas seis meses logró dejar una huella imborrable en el fútbol chileno. Y es que esa primera mitad del 2018 en que jugó en Unión La Calera la rompió toda, dejando destellos que hicieron pensar en que ese jugador que deslumbró años atrás en Argentina podía ser recuperado.

Lamentablemente su adicción a las drogas truncaron demasiado su carrera en momentos claves. En 2015 dio positivo en un control antidopaje en Racing por cocaína y años más tarde fue cortado por el Timbers de la MLS por la misma situación.

Hoy con 32 años y luego de una corta estadía en el club Fénix de Uruguay el atacante reveló en una entrevista la edad en que comenzó con esta terrible adicción. Para sorpresa de muchos, fue mucho antes de comenzar en el mundo del fútbol, sino que siendo apenas un niño.

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Brian Fernández revela que probó la cocaína con apenas 13 años

En charla con el programa Sistema Joaco Santos santafesino afirmó que “fue en Santa Fe, ni siquiera jugaba a la pelota. Era chiquitito. Tenía 13 años cuando consumí. No tiene nada que ver el entorno. Está en uno, si vos quieres consumir, dale. No está en el otro”.

“Yo armo una línea acá y vos, si quieres, tomás. Si no quieres, no tomás. O prendo un porro o me tomo una pastilla, nadie te obliga a hacer eso. Yo quise probar y probé. Yo lo decidí”, añadió.

Brian Fernández deslumbró a todos en el fútbol chileno hace ocho años con la camiseta de La Calera. | Foto: Photosport.

Sobre lo que la fama que ganó en un momento, Fernández declaró que “estaba compitiendo al más alto nivel, porque estaba jugando en Racing. Estaba en un nivel bueno, venía viviendo días hermosos y se me hizo difícil controlar eso: la plata, autos, la fama. Me metí en ese mundo que está bueno, porque la pasas re bien, pero cuando te das cuenta no es por ahí”.

“Hoy levanto el celular y estoy contento de saber que tengo un mensaje de mi mamá, de mi hermana, mi hermano, mi hijo y de mi familia. Declaré que va a ser así mi celular, declaré que va a ser así mi vida, y así la voy a sostener. Y es difícil porque es lo que más me costó en mi vida”, concluyó.

Cabe recordar que a fines del 2024 el argentino fichó en Coquimbo Unido, pero decidió dejar el club pirata apenas días después de haber firmado al asegurar que “no se sentía cómodo”.

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En síntesis