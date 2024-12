En las últimas horas, se conoció que Brian Fernández, delantero que la rompió con Unión La Calera el año 2018, vuelve al fútbol chileno para vestir la camiseta de Coquimbo Unido. Ante esto no son pocos los fanáticos que recuerdan los diversos guiños que ha hecho el ahora jugador de 30 años a Colo Colo, esto a pesar de que su hermano, Leandro, es una de las principales figuras de su archirrival, la Universidad de Chile.

Es en ese contexto, es que aprovechamos de recordar la vez que Brian declaró su amor al “Cacique” en exclusiva para RedGol.

¿Qué dijo Brian Fernández sobre Colo Colo?

Fue en agosto del 2021, donde en entrevista para RedGol, él en ese entonces jugador de Ferro Carril Oeste señaló su gran cariño por Colo Colo, señalando que “ Es un club que me gusta mucho . Cuando estuve en Chile tuve la oportunidad de ir, se comunicaron conmigo, dije que sí tenía ganas. Es un club muy grande. Muchos clubes de Chile se han portado bien conmigo, se han portado de maravilla. Hasta el día de hoy. De Chile me llevé un cariño muy grande. Mi idea es volver a Chile, quiero ir a un club grande. Sería buenísimo. Me gusta mucho Colo Colo , sinceramente. Algún día espero estar ahí, sería un placer” .

Esta declaración se suma a otros “gestos” que ha tenido el jugador con el elenco albo e incluso con algunos jugadores del pasado del Cacique, por ejemplo, en la publicación donde se anunciaba la llegada de Matías Fernández a los albos el 2019, el excompañero del Mati en Necaxa comentó “Avísame si quieren que vaya…”.

Brian se ofreció a Colo Colo durante la llegada de Matías Fernández. (Foto: Instagram)

¿Cambió eso con la llegada de su hermano Leandro a la U? Según el propio Brian, el cariño por el “Cacique” no se ha detenido, a pesar de que su hermano es figura en el archirrival albo, fue en septiembre de este año donde dijo a AS Chile que celebra los goles de su hermano, pero que su corazón sigue blanco y negro: “Más allá de que a mí me guste Colo Colo, porque en su momento fui sondeado por el club cuando estaba en La Calera, gritar sus goles y ponerme contento por él no me incomoda para nada, ni cambia mi sentimiento por otras cosas. Esto lo hago por la familia y porque lo amo”.

¿Cómo le fue a Brian Fernández el 2024?

El delantero argentino de 30 años jugó este 2024 en Almirante Brown de la Primera B Nacional de Argentina, donde disputó 26 encuentros y convirtió 5 goles y realizó una asistencia.