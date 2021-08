Brian Fernández siempre ha manifestado su deseo de jugar en Colo Colo. No hay ningún pasado que ligue al ex Unión La Calera con el Cacique, pero desde su fugaz y brillante paso por los cementeros, el argentino se mostró muy afín a los albos en redes sociales y en Necaxa se hizo amigo de Matías Fernández, incrementando su deseo de vestir alguna vez la camiseta de los hoy dirigidos por Gustavo Quinteros.

Hoy el delantero está en Ferro Carril Oeste gozando de un buen presente, con ocho goles y siendo titular en la Primera Nacional de Argentina. Y hace unos días, tiró la talla en el Instagram de DaleAlbo preguntando si todavía buscaban un 9 en Colo Colo, ante lo que se llenó de likes albos.

Y, consultado por RedGol, Brian Fernández reiteró su gran deseo. “Es un club que me gusta mucho. Cuando estuve en Chile tuve la oportunidad de ir, se comunicaron conmigo, dije que sí tenía ganas. Es un club muy grande. Muchos clubes de Chile se han portado bien conmigo, es han portado de maravilla. Hasta el día de hoy. De Chile me llevé un cariño muy grande. Mi idea es volver a Chile, quiero ir a un club grande. Sería buenísimo. Me gusta mucho Colo Colo, sinceramente. Algún día espero estar ahí, sería un placer”, recalcó.

Brian Fernández sigue con ganas de jugar en Colo Colo. | Foto: Agencia Uno

Eso sí, manifestó que podría salir en diciembre para buscar un nuevo rumbo tras su reinvención en Ferro y aclaró su situación contractual: “Un porcentaje de mi pase es de Colón y del otro yo”, manifestó.

Finalmente, tuvo palabras para el club en el que la rompió en Chile. “Me pone contento el presente de Unión La Calera, el pasaje a la copa internacional hizo que llegaran buenos refuerzos. Su juego ya pasó a ser distinto a lo que era antes, cuando me tocó jugar a mí. Tienen un club que no tenían, pueden pelear las posiciones con Colo Colo, con Católica, la U de Chile”, analizó.