Hace unos días, Brian Fernández volvió a preocupar a Argentina y Sudamérica con un llamado de auxilio por redes sociales. El ex Unión La Calera y ahora en Almirante Brown publicó un mensaje en Instagram que inmediatamente encendió las alarmas: “Ayúdame, Dios, sácame de este pozo, por favor”, escribió.

El preocupante pedido hizo que varios se pusieran en contacto con Araceli Fessia, expareja del jugador que pasó por el fútbol chileno. La mujer explicó por qué ya no siguen en una relación y reveló que Fernández no está en tratamiento por las adicciones que lo han afectado en el pasado.

“No pudimos seguir. Me tocó priorizar a mi hijo (Milan, de seis años), ya que cada recaída, a medida que va creciendo, le va afectando a él también. No estamos más juntos en pareja, pero lo acompaño a la distancia, como madre de su hijo, desde la posición de familia, ya que se encuentra en otra ciudad”, dijo a LUN.

“Mantenemos diálogo por teléfono casi a diario y sabemos que está bien, gracias a Dios. Obviamente, tiene sus días, como toda persona con su problemática que aún no supera y le cuesta una lucha dura y triste. Pero al día de hoy sé que se encuentra en su club, entrenando”, calmó Fessia.

La expareja de Fernández declaró que, si bien el jugador no quiere estar en tratamiento, no está solo. Fessia destacó el apoyo que le da Almirante Brown al jugador, quien por su lado no ha sido convocado desde mediados de abril en la Primera Nacional (Segunda División de Argentina).

“No se encuentra con tratamiento, pero el club le brinda todo, especialmente contención, con psicólogo y toda actividad que quiera y necesite realizar. Él se niega al tratamiento, pero obviamente no está solo. El club sabe de su situación y cuenta con un apoyo que, por lo que conocí y pude ver, es muy bueno, como en muy pocos clubes le tocó tener”, cerró la expareja.

