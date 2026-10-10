El chileno marcó un tremendo tanto para asegurar la victoria de su equipo que sigue en la lucha en lo más alto de Argentina.

Llegó de la gira por Norteamérica con la selección chilena y, de inmediato, se mandó un tremendo golazo en una importante victoria de su club en Argentina, con Defensa y Justicia.

César Pérez se anotó en la victoria por 2-0 ante Unión de Santa Fe, que les permite seguir luchando en la parte más alta en la tabla de posiciones del grupo A del fútbol trasandino.

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César Pérez anota golazo en Argentina

Defensa y Justicia sigue siendo uno de los equipos revelación en la temporada del fútbol de Argentina, con un chileno entre sus filas que ahora movió las redes la noche del viernes.

A los 43 minutos había anotado el primer tanto Juan Manuel Gutiérrez, pero dos minutos más tarde vino una especie de volea de primera para que el ex Unión La Calera saliera a celebrar.

Con este marcador el equipo de Florencio Varela suma 24 puntos, en el segundo lugar del grupo A, con tan solo dos puntos abajo de Instituto, que empató 2-2 ante Boca Juniors.

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