El ídolo de Colo Colo despidió al cantautor argentino, fallecido a los 81 años, con un sentido mensaje en redes sociales.

Carlos Caszely expresó su tristeza por la muerte de Piero, reconocido cantautor argentino con quien construyó una significativa amistad. El histórico goleador de Colo Colo le dedicó un emotivo homenaje y reveló un detalle que mantendrá vivo su vínculo con el artista.

A través de una publicación en Instagram, el Rey del Metro Cuadrado recordó la influencia que tuvo la música del argentino durante su vida y cómo sus canciones también formaron parte de su historia personal.

Carlos Caszely acompaña constantemente a su hijo Piero en Colo Colo.

La noche que unió a Caszely y Piero

“Crecí con sus canciones. Canciones que fueron parte de mi historia, que alguna vez le dediqué a la Mary y que, con los años, quise traspasar como una herencia a mi hijo Piero, quien lleva su nombre en honor a él”, escribió el exfutbolista.

En su despedida, Caszely también recordó un encuentro que compartieron en 2022, después de asistir a un concierto del cantautor.

El exdelantero relató que, tras la presentación, ambos se reunieron en una casa junto a amigos, familiares y músicos. Lo que comenzó como una cena terminó convirtiéndose en una larga velada marcada por las canciones y las conversaciones.

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“Entre una rica cena, cigarros, cafés y conversaciones, comenzamos a cantar. Y cantamos, y cantamos… hasta que ya no quedaba más repertorio”, recordó.

Para Caszely, aquella reunión fue mucho más que una noche musical. Según expresó, se trató de un encuentro entre distintas generaciones, cargado de historias y recuerdos que conservará para siempre.

La despedida del ídolo albo

El histórico goleador también destacó la fortuna que sintió al conocer personalmente a un artista al que admiró durante toda su vida.

“Hoy solo puedo decir, gracias por todo, querido Piero. Gracias por tus canciones, por acompañar tantos momentos de mi vida y por dejarme vivir aquella noche que guardaré siempre en el corazón”, concluyó.

Así, Caszely despidió al cantante que marcó parte de su historia personal y cuyo nombre decidió transmitir a su hijo como una forma de mantener vivo ese legado musical.

En resumen…