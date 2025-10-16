Colo Colo Femenino se quedó en el camino de la Copa Libertadores ante Deportivo Cali de Colombia en una fatídica tanda de penales. Una definición que tuvo una sorpresa cuando Tatiele Silveira decidió cambiar a la arquera titular, Ryann Torrero, quien había sido la figura del equipo.

Por eso mismo, el equipo adiestrado por la entrenadora brasileña tendrá que disputar el premio de consuelo. El último lugar del podio, que tiene un premio cuantioso para el equipo que lo gane. La valla de las albas será Ferroviaria de Brasil, que perdió en la semifinal ante Corinthians, equipo más ganador de este certamen.

Pues bien, en ese contexto, y a muy poco del inicio del partido, aquel duelo sufrió una modificación drástica de horario. También la final entre las Azucareras y el Timao. El equipo chileno y Ferroviaria chocarán a las 11 de la mañana de este sábado 18 de octubre a contar de las 11 horas en el estadio Florencio Sola.

Algo que no se condice con las programaciones estipuladas anteriormente por la Conmebol, según le contó a RedGol Piero Caszely, el subgerente de la rama del fútbol femenino en Colo Colo. “Es bastante complejo, complicado y el cambio nos perjudica. Acá hay una planificación hecha con tiempo”, manifestó en la entrevista que le concedió a nuestro querido Florete.

“Sabíamos que el horario del partido podía ser a las 4 o las 8 dependiendo el lugar que quedáramos. Hay que modificar los horarios de entrenamiento, del desayuno, la merienda, la comida, la charla técnica . No es fácil que en menos de 48 horas cambien el horario de un partido internacional, es una falta de respeto a las jugadoras”, agregó Piero Caszely.

Piero Caszely saca la voz por Colo Colo Femenino por el nuevo horario en la Libertadores

Así las cosas, Colo Colo Femenino deberá reorganizar algunas cuestiones para afrontar el duelo por el tercer y cuarto lugar de la Copa Libertadores. “Claramente nos perjudica. No es lo que esperábamos. También perjudica que el partido iba por televisión abierta”, contó Piero Caszely.

El subgerente del futfem del Eterno Campeón añadió que “eso nos servía a nosotros para mosotrar el trabajo de Colo Colo, para darle visibilidad al plantel, a las jugadoras, al juego en general y la industria en particular”, sobre la transmisión de Chilevisión para aquel compromiso, que vale unos 250 millones de pesos chilenos. Sí, el premio es de 250 mil dólares.

“Había hinchas que venían sólo al partido, con esto obvio se van a perder el partido, pierden sus pasajes. No es algo positivo, más aún en este momento. Ojalá se pueda recular esto”, dijo el hijo de Carlos Caszely sobre esta medida repentina de la Conmebol, que anunció la nueva cita mediante sus redes oficiales.

