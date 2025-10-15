El mea culpa de Colo Colo femenino tras perder semifinal de Copa Libertadores en penales: “Hicimos lo mejor posible”

Colo Colo femenino sufrió un duro traspié en la Copa Libertadores. El elenco dirigido por Tatiele Silveira cayó por 4-3 en los penales ante Deportivo Cali y dejó escapar la chance de meterse en una nueva final del torneo más importante del continente.

Derrota que golpeó fuerte al plantel de las albas pero que se retiraron bajo una ovación de los hinchas que llegaron al Estadio Florencio Sola. “Hicimos lo mejor posible pero lamentablemente no se nos pudo dar en los penales”, lamentó Rosario Balmaceda que sacó la voz tras la dura caída en tierras trasandinas.

Pero pese a la derrota, la defensa de Colo Colo recalcó que lo importante es dar vuelta la página y pensar en el próximo partido. Ahora las caciques deberán disputar el partido por el tercer puesto y se convierte en el objetivo para cerrar una campaña histórica.

“Nos tocará analizar lo que hicimos mal y ya mañana pensar en el próximo partido donde lo daremos todo por ganar”, sentenció la seleccionada nacional. Por lo que ahora queda el último partido por el tercer puesto antes de dejar Buenos Aires.

¿Cuándo juega Colo Colo femenino?

Ahora el equipo de las albitas debe cerrar su participación en la Copa Libertadores y debe disputar el partido por el tercer lugar. Dicho duelo está programado para este sábado 18 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Florencio Sola.

