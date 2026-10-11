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¿Candidato para la selección chilena? Esteban González alcanza racha de cinco partidos en México

El DT campeón con Coquimbo Unido en el 2025 está peleando en la parte alta de la Liga MX con el Querétaro.

Por Patricio Echagüe

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González lleva una buena racha en el fútbol mexicano.
© Getty Images.González lleva una buena racha en el fútbol mexicano.

Esteban González sigue con su gran momento en el fútbol mexicano al mando del Querétaro. Luego de un inicio de campaña complejo el DT chileno, campeón con Coquimbo Unido en el 2025, parece haber encontrado un rumbo en la Liga MX.

Así lo dejó demostrado con una victoria por 2-0 sobre Atlante por la fecha 11 del Apertura, triunfo que lo deja en la parte alta y bien aspectado por un lugar en los playoffs.

Y es que este éxito fue el cuarto que logró en cinco partidos con los Gallos Blancos luego de vencer por 3-1 a Altas, 1-0 a Tijuana, empatar 1-1 con León y vencer 2-0 a Chivas de Guadalajara. Sacando cuentas, hablamos de 13 puntos de 15 posibles ganados en estas fechas.

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Esteban González sigue brillando en el fútbol mexicano

Con esta victoria el equipo del Chino González escaló hasta la tercera posición con 20 puntos del Apertura de la Liga MX, igualando al Toluca y quedándose a solo una unidad del América, líder en esta etapa regular.

Cabe recordar que en el torneo mexicano clasifican a los playoffs del primero al octavo. El último en sacar pasajes para esta fase por ahora es el Tijuana con 15 puntos, razón por la cual el Querétaro de González está bien posicionando pensando en avanzar.

Esteban González lleva 29 partidos en el Querétaro, donde ha logrado nueve triunfos, diez empates y diez derrotas. | Foto: Getty Images.

Esteban González lleva 29 partidos en el Querétaro, donde ha logrado nueve triunfos, diez empates y diez derrotas. | Foto: Getty Images.

“Estoy muy contento; si el torneo ya hubiera terminado, la felicidad sería mayor. Me siento orgulloso por el esfuerzo de los jugadores, que son los principales actores, para nosotros es muy valioso lo que están haciendo”, declaró el propio DT chileno tras la victoria sobre Atlante.

El próximo partido del Querétaro de Esteban González

Los Gallos Blancos volverán a la acción ante Santos Laguna el sábado 17 de octubre a las 20:00 (hora de Chile) en el Estadio Corona. Este duelo será válido por la fecha 12 del Apertura 2026.

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En síntesis

  • El Querétaro de Esteban González derrotó 2-0 a Atlante en la Liga MX.
  • Querétaro escaló al tercer puesto del Apertura tras sumar 13 de 15 puntos.
  • El equipo de Esteban González jugará ante Santos Laguna el sábado 17 de octubre.
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