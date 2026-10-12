El Clásico de Río tuvo al chileno como centro de críticas, luego de viral acción en que se salvó de la tarjeta roja. Su archirrival le dio con todo en furioso comunicado.

Siguen las polémicas en torno a Erick Pulgar. El ex seleccionado chileno fue blanco de críticas tras el reciente Clásico de Río de Janeiro, donde Flamengo derrotó 1-0 a Fluminense.

Corría media hora de juego y en disputado encuentro, el antofagastino llegó tarde a un cruce y le dejó marcada la suela a Rodrigo Castillo tras un planchazo. Sin embargo, el juez decidió no expulsar al hombre del Mengao.

Su archirrival lanzó furioso comunicado disparó contra el chileno. “El Fluminense FC lamenta que, una vez más, el clásico más importante de Brasil se haya visto empañado por errores arbitrales evidentes”, partió diciendo.

Fuerte acusaciones contra Pulgar

Fluminense no se guardó nada contra los polémicos cobros a favor de Flamengo, club que terminó ganando 1-0 en Clásico en Brasil. Acusaron mano negra en numerosas acciones, ejemplificando con la patada viral de Erick Pulgar.

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“Erick Pulgar, del Flamengo golpeó la rodilla del delantero Rodrigo Castillo con la suela de la bota en una entrada violenta que puso en riesgo la integridad física del jugador tricolor. El árbitro Rafael Klein, bien posicionado para evaluar la jugada, optó por no mostrar la tarjeta roja que dicta el reglamento”, reclamaron.

Tras enumerar los siguientes cobros polémicos, el Flu cerró su comunicado dejando un incendiario mensaje. Repasando a Erick Pulgar, el equipo dijo que “la tolerancia ante este tipo de conductas fomenta el juego desleal y supone una amenaza para quienes están en el campo”.

Getty Images

“Velar por la integridad de los jugadores es lo mínimo que se espera de quienes tienen la responsabilidad de aplicar las reglas… No aplicar el reglamento implica alterar la dinámica de un partido y, en consecuencia, influir en su resultado. Y eso es algo que no podemos permitir”, cerraron.