Cargando contra la inclusión de un jugador Pincharrata, el elenco carioca ya puso el reclamo en Conmebol. Argentinos tienen plazo para hacer su defensa.

Flamengo se subió al barco de los escritoriazos en el fútbol chileno y aplicó la medida en Copa Libertadores. Ahí buscan bajar a Estudiantes de La Plata de la final, acusando en Conmebol alineación indebida de Marcos Rojo en los partidos.

El Pincharrata ya fue notificado y tiene hasta la próxima semana para presentar su descargo. Eso sí, alegan que previo a la llave en que eliminaron a los cariocas ya habían recibido el visto bueno del TAS.

El defensa Marcos Rojo fue contratado e inscrito para reemplazar a un jugador lesionado. Ahí el alegato brasileño alude al “artículo 6 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA y con el sistema TMS, ya que la transferencia debía concretarse dentro de una ventana habilitada y la AFA no tenía una abierta en ese momento”, avisó TyC Sports.

El antecedente que ilusiona a Flamengo

El Flamengo de Erick Pulgar exige clasificar administrativamente a la final de Copa Libertadores, acusando que Marcos Rojo no debió jugar en Estudiantes. El defensa argentino disputó 90 minutos en la ida y 77′ en la vuelta, autorizado por el TAS.

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Los cariocas se aferran a la Copa Libertadores 2018, donde Santos recibió una sanción por alinear ante Independiente a Carlos Sánchez. Eso, tras arrastrar una suspensión.

“Tras analizar la protesta del conjunto de Avellaneda, la Conmebol le dio el partido por perdido a Santos por 3-0, un resultado administrativo que tuvo consecuencias en su recorrido por el certamen”, reportó la citada fuente, sobre aquel episodio del 2018.

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En dicha ocasión se falló a favor del Rojo, aunque es un caso distinto al actual con Estudiantes, lo que sepultaría las aspiraciones de Flamengo. Por eso, el Pincharrata tiene todas las de ganar en los escritorios.