Puma presenta la pelota con la que se va a disputar tanto la final de Libertadores en Uruguay como de Sudamericana en Colombia.

Palmeiras y Estudiantes ya palpitan lo que será la final de la Copa Libertadores, pues Puma y la Confederación Sudamericana de Fútbol presentaron el balón oficial de nombre Cumbre.

El próximo sábado 28 de noviembre ambas escuadras se enfrentarán en el Estadio Centenario de Montevideo para definir al campeón de América, en una de las citas más importantes del fútbol de clubes del continente.

Diseñada exclusivamente para esta instancia, la versión de Cumbre para la Libertadores presenta una base blanca con franjas negras y doradas que recorren su superficie y forman curvas envolventes.

El dorado hace referencia al trofeo y a la Gloria Eterna, el título más codiciado del fútbol sudamericano. Su nombre, Cumbre, representa la cima que todo club busca alcanzar y el último paso que separa a los finalistas de la consagración continental.

La pelota oficial de las finales de Libertadores y Sudamericana

La definición de este año también tendrá un componente histórico: Palmeiras y Estudiantes de La Plata ya se enfrentaron en la final de la Libertadores de 1968.

Esa vez, se resolvió mediante un partido de desempate disputado precisamente en el Estadio Centenario. Casi seis décadas después, ambos equipos volverán a encontrarse en el mismo escenario, esta vez con el título continental en juego.

Copa Sudamericana también se juega con la pelota Cumbre

Cumbre también es el balón oficial de la Copa Sudamericana 2026. Para la final de este último torneo, que se disputará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, Puma también desarrolló una edición exclusiva, con una base blanca y detalles en azul y amarillo inspirados en la identidad de la competición.

Ambas ediciones especiales mantienen la construcción del balón utilizado durante la temporada y cuentan con la certificación FIFA Quality Pro.

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Sus 12 paneles de igual tamaño distribuyen el peso de manera uniforme y, gracias a su moldeado por alta frecuencia, ayudan a conservar la forma, reducir la absorción de agua y ofrecer un toque suave. A esto se suman costuras más anchas y profundas y una superficie con textura 3D, diseñadas para favorecer un vuelo más estable.

En su interior, una nueva espuma POE proporciona un toque firme y un rebote más consistente, mientras que la cámara de goma reforzada y la válvula Puma Air Lock contribuyen a mantener la presión y un rendimiento uniforme durante todo el partido.

El balón está disponible desde el 28 de octubre en Puma.com y tiendas Puma.