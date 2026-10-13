Le dicen LuPe, jugó en dos de los clubes grandes del fútbol chileno y luego de su retiro, se enfocó en el aspecto formativo gracias a una franquicia del Verdao que instaló en Machalí junto a un amigo y socio. Le contó a RedGol que pronto pondrán dos academias en otras ciudades.

Este retirado futbolista ganó cuatro títulos de primera división en Chile y eso llevó a que llamara la atención del Palmeiras de Brasil, donde estuvo entre 2009 y 2010, después de su primer paso por Colo Colo. Jugaba por toda la banda derecha, aunque con el correr de los años retrasó su posición hasta ser lateral.

Las referencias son para Luis Pedro Figueroa, quien ganó tres Campeonatos Nacionales con el Cacique y aquella histórica consagración con O’Higgins cuando los rancagüinos vencieron por 1-0 a Universidad Católica para levantar el trofeo en el Apertura 2013-2014.

Su historia sigue ligada a una cancha de fútbol. Aunque mucho más dedicado al plano formativo, donde incursionó en un negocio junto a su socio y amigo Patricio Vergara. Hace algún tiempo, Figueroa trajo a Chile una franquicia del Verdao a Machalí. Y eso va tan bien que están muy cerca de instalar un par más, según le comentó a RedGol.

Luis Pedro Figueroa y Patricio Vergara, impulsores de la academia oficial de Palmeiras en Chile. (Foto: cedida).

¿En qué está actualmente?

En la misma dinámica que vengo trayendo con la franquicia en Machalí. Por un tema de trabajo, que ha sido muy bueno, Palmeiras nos dio dos franquicias más en Santiago y Concepción. En septiembre comencé con un curso de gerencia deportiva. Creo que eso me ha ido impulsando hacer este tipo de trabajo. Hay que seguir aprendiendo y perfeccionándose, es la exigencia de esto.

¿Quedó en el olvido la opción de ser DT entonces?

Sobre todo en el tema del fútbol después de retirarse, uno se enfoca en ser entrenador cuando uno tiene ciertas aptitudes como entender el juego. Pero ahora estoy en el proceso del curso de entrenador en el INAF. Se imparte online, son clases semanales. Pero este proceso con Palmeiras, a pesar de ser una academia, lo que exigen ellos es muy fuerte. Tener dos franquicias te va dirigiendo a cierto lugar. La parte formativa es lo que trabajo.

¿Cuál es esa función puntualmente?

Potenciamos chicos y tenemos una captación con los clubes. Puedes crear un equipo o sencillamente irlos preparando y llevarlos. Para eso estoy en un trabajo de hacer un equipo externo. Llegué a un acuerdo con un nutriólogo, un sicólogo deportivo y un preparador físico. Ayudar a los chicos y entender que me gusta me ha ido separando del gusto por dirigir.

Así se ve la academia de fútbol de Palmeiras que LuPe Figueroa instaló en Machalí. (Foto: cedida).

¿Fue ordenado económicamente en su vida?

En este contexto del fútbol, muchas veces vivimos el momento. No pensamos en el futuro. Una de las cosas que yo entendí del poco manejo en la administración de los recursos, más que nada la experiencia de fallar o no ser bueno administrando, es lo que les inculco a mis hijos. Tengo uno en la Sub 14 de O’Higgins y uno en la proyección de Santa Cruz.

¿Y van a jugar profesionalmente como usted?

Soy de los que creo que disfruten y el proceso los llevará a ver si serán jugadores de fútbol. En mi academia inculco que los chicos sigan estudiando y preparándose. No hay una excusa, siempre se puede estudiar. Y así, si no te toca ser jugador y te gusta el fútbol, te puedes enfocar igual en eso. Con mis hijos lo hago así.

ver también Jugó en la U, Colo Colo y tiene una franquicia de un gigante de Brasil en Chile: ＂Un proyecto relacionado con...＂

Jugó en dos grandes de Chile y trabaja como formador oficial del Palmeiras: una anécdota con Ronaldinho hace 20 años

Luis Pedro Figueroa jugó en Universidad de Chile antes de pasar dos veces por Colo Colo, que fue su trampolín para jugar en Palmeiras. Cuando jugaba por la selección chilena en 2007, hubo un hecho que dejó una polémica en aquel momento.

Brasil venció por 4-0 al equipo que entonces dirigía Nelson Acosta. Y luego del pitazo final, Figueroa recibió varias críticas por intercambiar su camiseta con la de Ronaldinho, aquel astro gaúcho que jugó en París Saint-Germain, el Barcelona de España y el AC Milan de Italia, además de haber sido campeón del Mundial 2002 con el Scratch.

“Fue en un partido con una tremenda selección y todos cambiamos camiseta. El jugador boom de esa época era Ronaldinho. Coincidió con una anécdota en la cancha: me hizo una falta, me pidió disculpas y yo le dije que me diera la camiseta. En eso quedó. Estaba el Potencia Vargas, que parece que corrió. Y ahí se genera todo el tema, más el hecho de haber perdido por varios goles”, revivió LPF.

Luis Pedro Figueroa y Jorge Vargas en aquel instante con Ronaldinho, quien le dejó su casaquilla a LuPe. (Andrés Piña | Photosport).

Recibió muchas críticas por eso…

En esa época Brasil te goleaba, no es como ahora. Ese episodio, sobre todo de Aldo Schiappacasse, me molestó mucho por la forma en que él habló. Pero entendí que es parte de esto. El foco fue importante con esa camiseta. Mediante eso se produjo la subasta para ayudar al hijo de Fabián Guevara. (N. de la R: tenía fibrosis quística y falleció en febrero de 2010).

Le cambio de tema drásticamente: ¿tiene fe en poder ir al Mundial? ¿Lo convence Córdova?

En Chile de un momento a otro aparece un futbolista. lo que más me preocupa, y me he paseado por muchos clubes. Conociendo el fútbol formativo y cómo se desarrolla, Huachipato trabaja muy bien en el área formativa. Cuando hablé con el jefe técnico, que hoy en día está en Argentina, trabajaban muy bien. Así otros clubes. Pero desde la ANFP no hay un trabajo progresivo. Y si no lo hicieron en el tiempo de la Generación Dorada, sin duda que después puede aparecer un grupo de jugadores que clasifique a Chile al Mundial. Pero como estructura, es fácil culpar a Nicolás Córdova. Han traido técnicos de experiencia en selecciones, pero no se ve un trabajo profundo en series menores.

¿En Palmeiras cómo es el tema de la formación?

Palmeiras en su fútbol formativo desde la Sub 13 en adelante juegan 85 partidos al año. Viajan al extranjero, están en torneos internos. Hay algo que tiene que ver con darle valor al fútbol formativo. En Chile cuesta mucho. Sé que hay mucha gente que quiere darle un sentido a la formación, pero no tiene herramientas para hacerlo.

¿Tiene algún ídolo en el fútbol?

Siempre me gustó, por juego y todo, Luis Figo.

¿Y en Chile?

Tengo dos que admiro mucho: Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

¿Cuál fue su mejor DT?

El que me entregó muchas variantes y ayuda, Eduardo Berizzo.

Eduardo Berizzo festeja el título que ganó con O’Higgins: allí dirigió a Luis Pedro Figueroa. (Felipe Zanca/Photosport).