Los fanáticos andaluces andan en llamas con el rendimiento del equipo del "Ingeniero" esta temporada y quieren por todos los medios impedir que venga a La Roja.

El inicio de la temporada 2025-26 para los hinchas del Betis es mejor de lo que pudieron soñar. Entre La Liga y Champions League, el equipo que dirige el chileno Manuel Pellegrini suma ocho victorias, un empate y una derrota.

Mientras en la competencia local, los andaluces son escoltas del líder Barcelona, a nivel europeo son uno de los líderes de la fase de liga, gracias a sus triunfos ante Lille como visitante y al Porto en un auténtico partidazo de los albiverdes en La Cartuja.

Por todo lo anterior, y ante la posibilidad de que Pellegrini abandone el Betis para cumplir su sueño de dirigir la Selección Chilena, los hinchas béticos son enfáticos en señalar que harán lo imposible para que el Ingeniero siga en sus filas.

Así lo comprobó el corresponsal de RedGol en Europa, Kenotrotamundos by Skechers Football, quien al preguntarle a los fanáticos por el entrenador nacional, no sólo lo idolatran sino que hasta exigen que el club le de “un contrato de por vida“.

En Betis buscan impedir que Pellegrini vaya a La Roja

“Es el mejor Betis que hemos visto en nuestras vidas“, valoró uno de los fanáticos quien incluso ya adelanta el duelo del próximo sábado ante los catalanes por Liga, al decir “que venga el Barcelona que acá nos lo comemos“.

Otro hincha del Betis que recordaba con los micrófonos de RedGol la primera experiencia en Champions, con lágrimas en los ojos señalaba que “con humildad, pero jugando así, con la cabeza, podemos llegar muy lejos“. Para luego dar paso a los elogios hacia el Ingeniero.

Cuando Kenotrotamundos les preguntaba “¿qué hacemos con Pellegrini?“, las voces unánimes de los forofos era exigir un contrato para siempre con el club. “Tiene que ser eterno“, “que se quede aquí de por vida“, “¡que viva Pellegrini y se quede hasta que se muera“, fueron algunos de los gritos en España.

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¿Cuándo vuelven a jugar?

Este sábado 17 de octubre, por la jornada 9 de La Liga, el Betis de Manuel Pellegrini recibirá en La Cartuja al líder Barcelona desde las 13:30 horas de Chile.

En síntesis