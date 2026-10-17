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La Liga

Lucas Cepeda recupera la titularidad en frío empate de Elche en La Liga

El delantero chileno jugó desde el arranque en la paridad del cuadro ilicitano ante Villarreal en condición de visitante.

Por Carlos Silva Rojas

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Lucas Cepeda fue titular en Elche.
© GettyLucas Cepeda fue titular en Elche.

Uno de los pocos jugadores chilenos que milita en un torneo de élite en Europa es Lucas Cepeda, quien recuperó la titularidad en Elche y jugó en la fecha 9 de La Liga.

El delantero chileno volvió a ser de la partida en el cuadro ilicitano, ahora como extremo por el sector derecho, en el tibio empate de su equipo ante Villarreal por 0-0 en el estadio de La Cerámica.

El ex Colo Colo jugó hasta los 65 minutos, cuando el entrenador argentino Martín Anselmi decidió reemplazarlo por Tete Morente, de cara al tramo final del partido.

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Lucas Cepeda tuvo escasa participación ofensiva. Se anotó con un disparo a portería desde fuera del área, dio un pase clave y recibió dos faltas, como jugadas destacadas.

El empate no le sirve de mucho a Elche, que sigue en zona de descenso en España y se ubica en el puesto 18° de la tabla de colocaciones, con apenas 7 unidades. Villarreal, en tanto, quedó noveno con 9 puntos.

Villarreal y Elche empataron en La Liga. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Villarreal y Elche empataron en La Liga. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

En la fecha 10 de La Liga el cuadro de Lucas Cepeda tiene que jugar nuevamente de visita, esta vez ante Rayo Vallecano, el sábado 24 de octubre desde las 09:00 horas de Chile.

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