El entrenador se refirió a lo que viene para su carrera, donde suena fuertemente en Chile.

Manuel Pellegrini es el sueño de todos los hinchas de la selección chilena. Si bien es complejo su arribo, el propio entrenador habló de la posibilidad de salir de Real Betis.

El Ingeniero vive un gran presente en los Verdiblancos, con un arranque histórico en La Liga y con semana de UEFA Champions League por delante. Sin embargo, hay un tema que se está tornando muy repetitivo en su presente, que es sobre su futuro.

¿Pellegrini se ve fuera de Betis?

Manuel Pellegrini tiene un exigente semana por delante. Con Real Betis enfrentará a Porto este miércoles 14 de octubre, por la fase de liga de la UEFA Champions League. Fue en la conferencia de prensa previa donde habló distintos temas.

En medio de su charla con los medios, hizo un espacio para conversar de cómo observa este presente tan bueno con los Verdiblancos. Incluso, se animó a mirar su carnet con orgullo, poniendo en la balanza su exitosa trayectoria como entrenador.

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“He vivido grandes momentos, pero éste es especial. Lo afronto con exigencia diaria pese a tener 73 años y una gran carrera. Lo logro porque no sé qué edad tengo y sí lo que tengo por delante. Trato de transmitirla a los jugadores día a día. Lo voy a seguir haciendo”, indicó el Ingeniero.

Respecto a lo que viene, con su contrato por vencer a mediados de 2027, Pellegrini dejó en claro que su futuro en Betis no está asegurado. “No vivo de los recuerdos y, para mí, el partido más importante es el siguiente. Ya veremos la temporada que viene dónde estaremos entrenando“, cerró.

Recuerda que Real Betis vs Porto por la Champions League se podrá ver en vivo a través de Disney+.

Pellegrini vive un muy buen presente en España. Imagen: Getty

Manuel Pellegrini es la principal opción a la banca de Chile. El problema es que en la ANFP no hay claridad sobre quién será elegido presidente en las elecciones de noviembre, algo que dificulta el negociar con el Ingeniero. Al menos, Pelle tampoco tiene definido si seguirá en los Verdiblancos.