El cuadro de Chupete Suazo quiere seguir en lo más alto de la tabla de posiciones, cuando quedan tres fechas para el final.

Un fecha clave se juega este fin de semana en la Primera B, donde el San Luis que es dirigido por Humberto Suazo quiere seguir rumbo al ascenso, como líder en la tabla de posiciones.

Los canarios tienen una compleja visita a Magallanes, cuadro que está en el cuarto lugar y en posición expectante en la parte alta, que no le hará una tarea fácil a los dirigidos por Chupete.

Con la victoria de Santiago Wanderers ante Rangers en la jornada del viernes, la Primera B vive una fecha de infarto, donde San Luis debe demostrar sus ganas de ascender.

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