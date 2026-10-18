“Cuando Claudio Bravo…”: Arturo Vidal dice que lo que muchos piensan sobre Gabriel Maureira

El King abordó la caída de Colo Colo por 5-2 ante Coquimbo Unido y asumió las culpas por la caída en la Liga de Primera.

Arturo Vidal analizó en detalle la caída de Colo Colo por la Liga de Primera. El King decidió analizar la derrota por 5-2 ante Coquimbo Unido en una nueva transmisión por streaming.

Ahora el Bicampeón de América no le quedó otra que agachar la moica y asumir las culpas por el guatazo ante los piratas. En especial en el primer gol a los dos minutos de partido.

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“Ellos siempre presionan bien. Yo pude aguantar un poco más. No la había visto. Tuvo suerte (Nicolás Johansen) porque me la puntea. Acá pasó que el pasto estaba más largo y seco”, acusó Vidal.

Pero luego, apuntó a Gabriel Maureira y su cometido ante los piratas. Es que el joven portero no tuvo su mejor jornada y Vidal se encargó de corregir cada falla.

“Maureira tuvo que estar un poco más adelantado. Debería salir un poquito más. En caso de que si pasan, este ahí. No sirve que este todo el rato en el arco”, lanzó fuerte y claro.

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Con mención a Claudio Bravo: El potente consejo de Arturo Vidal a Gabriel Maureira

El tema es que Gabriel Maureira tuvo errores en los cinco goles de Coquimbo Unido. Lo que no dejó pasar Arturo Vidal.

“Yo no soy arquero, pero es difícil ser arquero en equipo grande. Maureira es muy buen arquero. Tiene que aprender. Se va a ir a jugar a Europa, eso es seguro. Con estas cosas va a ir madurando y aprendiendo. Ojalá no pasen más”, recalcó.

Vidal le recalcó a Maureira que tiene que salir más del área, tal como lo hacía Claudio Bravo que hasta terminaba como un central más.

Incluso hizo una importante mención a Claudio Bravo para dejar en claro que ahora Maureira debe poner de su parte para hacer olvidar está paupérrima jornada.

“Yo sé lo digo siempre en los entrenamientos. Cuando atacamos tiene que estar fuera del área. Él es un central más. Los arquero en Europa sale a acortar. Si la va a cagar, que la cague bien. Bravo salía y si tenía que matar a alguien lo mataba no más”, sentenció.