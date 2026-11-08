En el Cacique lograron quedarse con otro trofeo para el holgado palmarés de la institución, que recibió muy positivamente la continuidad de varios juveniles surgidos en el semillero albo.

Colo Colo se consagró campeón en el estadio Nelson Oyarzún Arenas y por fin tiene en su palmarés la estrella 35. El equipo albo venció por 2-1 a Ñublense gracias a un postrero gol de Marcos Bolados y a tres fechas del final, se quedó con el título de la Liga de Primera 2026.

Una consagración que es la primera de Fernando Ortiz como DT. Y que tuvo mucho aporte joven a lo largo de la temporada. De hecho, el Cacique superó largamente los 1.890 minutos exigidos por las bases de la máxima categoría del fútbol chileno.

El que más aportó fue Leandro Hernández, hábil volante ofensivo que computó mil 501 minutos a lo largo de 24 partidos disputados. A sus 21 años, el Chino se consolidó en el plantel estelar de los albos. Aportó siete goles y regaló cuatro asistencias en el certamen liguero.

Leandro Hernández celebra el golazo que le anotó al Audax Italiano en el Monumental. (Felipe Zanca/Photosport).

Aunque no pudo terminar este logro en el terreno de juego: sufrió una lesión a raíz de una fortísima patada de Dilan Zúñiga en el empate 1-1 que el Cacique firmó ante Palestino en el estadio Santa Laura. Fue tan fuerte la falta del carrilero que fue castigado con tres fechas por el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

La lesión de Hernández tuvo un condimento extra el día anterior al duelo ante Ñublense: el Chino propició un choque mientras conducía en estado de ebriedad y estuvo en control de detención mientras sus compañeros disputaban el segundo tiempo en Chillán.

Otro joven surgido en el semillero albo que sumó mucha acción en el plantel profesional fue Gabriel Maureira. El espigado portero de 19 años tuvo que asumir la titularidad luego de una severa lesión de Fernando de Paul. Al cabo de 14 encuentros, contabilizó mil 189 minutos.

Gabriel Maureira descuelga un centro ante el asedio de Eduardo Vargas en el Superclásico. (Diego Martin/Photosport).

Pero luego de la goleada que Coquimbo Unido le propinó a Colo Colo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, perdió el puesto con el experimentado Vozinha. Y dejó de ser considerado por Ortiz, quien lo borró de las citaciones posteriores.

Gabriel Maureira recibió cinco goles en la visita a los aurinegros. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

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Los descubrimientos juveniles de Ortiz en el Colo Colo campeón que celebra la estrella 35

En el tercer lugar de los jóvenes que más minutos aportaron en Colo Colo para gritar campeón por vez 35 en la máxima categoría del fútbol chileno aparece Francisco Marchant, quien disputó 16 encuentros. Y registró 446 minutos para el registro exigido por la reglamentación. En el cuarto lugar asomó Iván Román, quien llegó pára disputar el segundo semestre desde Atlético Mineiro de Brasil.

Francisco Marchant registra dos asistencias en la Liga de Primera. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Y hubo descubrimientos inesperados, como el de Yastin Cuevas, quien con 18 años aportó un gol y una asistencia al cabo de nueve partidos. Aunque perdió terreno en la consideración de Ortiz durante la última parte de la campaña. Entre otras cosas, por la irrupción de Felipe Raipán.

Felipe Raipán le anotó a Deportes Limache en la Liga de Primera. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

En el último tiempo, asomaron otros dos jóvenes inesperados: Gedeón Díaz, volante ofensivo venezolano chileno que computó 162 minutos al cabo de dos encuentros. Y Cristián Díaz, quien contabilizó 56 minutos de acción al cabo de un par de cotejos. Alonso Olguín y Rodrigo Catalán fueron otros proyectos albos que recibieron algo de confianza de Ortiz, que sacó varias cuentas alegres en torno a los Sub 21 del Cacique.

Gedeón Díaz en acción ante Palestino. (Diego Martin/Photosport).

Los minutos juveniles de Colo Colo en la Liga de Primera 2026