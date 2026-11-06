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Colo Colo

A Ortiz le brillan los ojitos por ganar su primera copa en Colo Colo: “Me levanto y me caigo, de eso se trata la vida”

El argentino está a solo una victoria de levantar su primera copa como entrenador, algo que le ha hecho vivir una semana más que especial antes de visitar a Ñublense.

Por Patricio Echagüe

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Ortiz está a solo una victoria de ganar su primer título como DT.
© Photosport.Ortiz está a solo una victoria de ganar su primer título como DT.

Colo Colo está a solo un par de días de jugar uno de los partidos más importantes de este año. El Cacique visitará este domingo a Ñublense, en un partido que puede consagrarlo como el campeón de la Liga de Primera 2026.

La ecuación es bastante simple: si los albos ganan en el Bicentenario Municipal Nelson Oyarzún, la estrella 35 será por fin una realidad. Y ojo, que hasta perdiendo el Popular se puede consagrar, aunque para eso hay que estar muy atento a lo que pase con la U y la UC en esta fecha 27.

Uno que ha vivido una semana más que especial es Fernando Ortiz, quien con 48 años en el cuerpo está a solo una victoria de ganar su primer título como entrenador. Pese que el objetivo está muy cerca, el Tano no quiere desenfocarse, razón por la cual ha estado evitando sentirse campeón antes de tiempo.

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El entrenador albo aseguró en conferencia de prensa que “ante una posibilidad de lograr un objetivo grupal y personal, siempre digo lo mismo. Me levanto y me caigo, de eso se trata la vida. Los objetivos y análisis lo hacemos como cuerpo técnico, a través de levantarse, creer y crecer”.

“No he ganado nada aún, pero en mi cabeza siempre ha estado levantarme y seguir intentándolo, que es fundamental en esta profesión”, agregó.

Fernando Ortiz quiere evitar sentirse campeón antes de tiempo en Colo Colo. | Foto: Photosport.

Fernando Ortiz quiere evitar sentirse campeón antes de tiempo en Colo Colo. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el Tano fue enfático en señalar que “no puedo celebrar algo si no he conseguido nada. Lo importante va a ser el partido del domingo y enfocarse en ese partido. Luego, lo que suceda es algo que no puedo predecir”.

El enfoque es Ñublense, no puedo proyectar mi cabeza hacia otro lugar”, concluyó el argentino en el Estadio Monumental.

¿Cuándo jugará Colo Colo vs Ñublense?

Albos y chillanejos se verán las caras este domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.

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En síntesis

  • Fernando Ortiz, de 48 años, está a un triunfo de ganar su primer título como DT.
  • Colo Colo visitará a Ñublense este domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas.
  • El Cacique conseguirá la estrella 35 si vence en el Bicentenario Nelson Oyarzún.
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