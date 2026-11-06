Los albos visitarán este domingo el Bicentenario Nelson Oyarzún con la opción matemática de bajar del cielo su estrella 35. Pese a que para eso debe ganar, hay otra combinación de resultados que dejará al Popular como monarca de la Liga de Primera 2026.

Colo Colo está a apenas un triunfo de bajar una nueva estrella del cielo. Si los albos vencen a Ñublense este domingo en el Bicentenario de La Florida, el equipo de Fernando Ortiz gritará campeón en esta Liga de Primera 2026.

El escenario no puede ser más claro para el Cacique. Es ganar y traerse de Chillán el Huemul de Plata. Sin embargo, hay otra combinación de resultados que puede dejar al Popular como el monarca de nuestro fútbol.

Para eso, hay que estar muy pendiente de lo que hagan Universidad de Chile y Universidad Católica en esta fecha 27 del torneo, ya que dependiendo de sus resultados en su respectivos partidos, los albos pueden campeonar sin siquiera haber ganado en la Región del Ñuble.

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Colo Colo puede ser campeón incluso perdiendo ante Ñublense

Antes que todo hay que dejar en claro que los tres involucrados jugarán este domingo 8 de noviembre. Mientras Católica recibirá a Limache en el Claro Arena a las 12:30 horas, en simultáneo desde las 15:00 horas el Cacique jugará ante Ñublense en Chillán y la U ante Cobresal en Rancagua.

La calculadora es bastante generosa con Colo Colo en su afán de ser campeón. | Foto: Photosport.

A falta de cuatro fechas para bajar el telón de la Liga de Primera la tabla dicta que los albos son líderes con 58 puntos, la U segunda con 48 y la UC es tercera con 46 unidades. Todo eso, con 12 puntos todavía por disputar.

Dicho esto, si por ejemplo Colo Colo empata ante Ñublense, necesita que la U empate ante Cobresal en Rancagua para ser campeón. ¿Y si pierde? Pues los azules deben caer ante los mineros y la UC enredar puntos con Limache. Con esta combinación, la distancia del Cacique se hará inalcance con tres fechas por jugar.

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En síntesis