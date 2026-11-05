El argentino tiene una duda en defensa para dar con el once que vaya por el título este domingo en el Bicentenario Nelson Oyarzún.

Colo Colo está a solo una victoria sumar una nueva copa en sus vitrinas. Si este domingo los albos ganan en su visita a Ñublense en el Bicentenario Nelson Oyarzún, será el flamante campeón de esta Liga de Primera 2026.

Para este choque clave Fernando Ortiz ya está planificando lo que será el equipo que irá por la estrella 35. Y dudas no hay muchas, ya que el Tano tiene en mente mantener la base que ha hecho el esfuerzo en esta temporada.

Sin embargo, en defensa todavía tiene una interrogante que irá resolviendo en los próximos entrenamientos en el Monumental. ¿El motivo de esto? Pues por la baja de Joaquín Sosa por suspensión.

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El XI de Colo Colo para por el título ante Ñublense

Según información entregada por el sitio DaleAlbo, entre Erick Wiemberg e Iván Román saldrá el reemplazante del suspendido Sosa para visitar a Ñublense. Y ojo, que con esto uno que se gana un espacio en el equipo es Diego Ulloa, quien viene de dos partidos sin ser titular.

Diego Ulloa podría volver a ser titular este domingo ante Ñublense. | Foto: Photosport.

Así las cosas, la oncena del Cacique que toma fuerza para visitar Chillán será con Vozinha en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Erick Wiemberg (Iván Román) y Diego Ulloa en defensa; Arturo Vidal, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez en mitad de cancha; Francisco Marchant, Javier Correa y Gedeón Díaz en ofensiva.

Cabe recordar que si bien el Cacique será campeón venciendo a Ñublense, también puede serlo perdiendo en Chillán. Para eso, los albos deben esperar que tanto la U y la UC pierden en sus respectivos partidos de esta fecha 27.

¿Cuándo jugará Colo Colo vs Ñublense?

Albos y chillanejos se verán las caras este domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.

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En síntesis