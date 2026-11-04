Barra de Ñublense sorprende con drástica decisión contra Colo Colo: “No seremos parte de este circo”

A través de un comunicado publicado en redes sociales, Los Rediablos llamaron a no asistir al estadio por los latos precios de las entradas.

Una nueva polémica suma el encuentro entre Ñublense y Colo Colo por la Liga de Primera. El partido a disputarse en el Estadio Nelson Oyarzún espera un aforo de más de siete mil hinchas. Jornada que puede ser clave ya que si los albos llegan a ganar, podrán levantar la copa de campeón.

El tema es que por la gran cantidad de público que se espera para el encuentro del domingo, la dirigencia del cuadro de Chillán puso precios acorde a la instancia.

ver también Colo Colo va a buscarla: ANFP confirma que la copa de campeón estará en Chillán

Esto quiere decir que la galería, para ambos equipos- estará a 30 mil y el sector Andes -que será para Colo Colo- a $40 mil. Lo que terminó por colmar la paciencia de la barra Los Rediablos.

“Hacemos un llamado a no ingresar al estadio. No queremos ser parte del circo que se ha armado en torno a la visita y donde una vez más los intereses comerciales están por sobre el respeto a nuestra institución”, indicaron.

ver también Ñublense le pone presión a Colo Colo y advierte que no será un invitado en la fiesta por la estrella 35

Entre los puntos que reclama la hinchada, recalcan que se regaló la localía, son muy altos los precios que debe afrontar el hincha y que con esto se pasa a llevar la identidad del club.

Una situación que ya se registró anteriormente. Es que en la previa al encuentro ante Coquimbo Unido, se realizó la misma protesta. En especial por la paupérrima campaña en este 2026. Lo que trajó sus frutos ya que el equipo ganó de local por 2-1 a los piratas.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Ñublense?

El partido por la fecha 27 de la Liga de Primera se disputará este domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas.

El partido se disputará en el Estadio Nelson Oyarzún, por lo que Ñublense será local ante Colo Colo. El Cacique llega como puntero con 58 unidades, por lo que necesita un triunfo para levantar la copa de campeón.