Tras la detención del ex futbolista por abuso sexual contra menores, la diputada se defendió de un antiguo tuit por el que fue criticada.

Francisco Huaiquipán, ex futbolista que pasó por Colo Colo, quedó en prisión preventiva tras su control de detención el pasado jueves. Ahí se le imputan delitos sexuales reiterados -abusos y violaciones- a tres víctimas adolescentes, en hechos registrados entre 2009 y 2023.

Fue ahí que en la red social X llegaron las críticas a la diputada Marisela Santibañez, reconocida hincha alba que en el pasado alabó la figura del Huaiqui. La política lo había elogiado por una labor deportiva en 2015, con dichos que le recordaron este 2026.

“Huaiquipán eres mi máximo… El mejor del Reality… Hoy trabajando con niños en escuela gratis para niños en riesgo”, tecleó en febrero de 2015 Santibañez. La misma diputada volvió a la carga para aclarar su postura y repudiar el delito del ex futbolista.

Marisela se defiende por Huaiquipán

Marisela Santibañez, diputada por el distrito 14, ocupó sus redes sociales para criticar lo sucedido con Francisco Huaiquipán. La acérrima hincha de Colo Colo se puso del lado de las víctimas tras la detención del ex jugador.

El Huaiqui fue detenido tras ser acusado de abuso sexual. / Instagram y Aton

“Que nadie confunda una felicitación deportiva de hace 11 años con una defensa de los abusos sexuales. Con los abusadores de niños y niñas no tengo ni tendré ninguna contemplación”, dijo.

Aclarando su antiguo tuit, Santibañez aseguró que “en 2015 felicité a Francisco Huaiquipán por su trayectoria deportiva y por una labor social que entonces se conocía. Ese era el contexto y la información que tenía”.

ver también Fernando Ortiz pone freno a rumores de México y Racing: “Tengo contrato vigente con Colo Colo”

“Si hubiera conocido algún antecedente de abuso, lo habría denunciado… No defiendo ni defenderé a personas acusadas de estos delitos. No importa si son autoridades, familiares de parlamentarios o ídolos deportivos. Mi compromiso es con los niños y las víctimas, jamás con los abusadores”, cerró.