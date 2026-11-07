Colo Colo junto a su mainsponsor JugaBet, visitará a Ñublense por la fecha 27 de la Liga de Primera, con la posibilidad de levantar suestrella número 35 y asegurar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Ojo, porque el Cacique tiene distintos escenarios para consagrarse campeón, para no depender de otros resultados, debe conseguir una victoria frente a los Diablos Rojos.
En JugaBet el triunfo de Colo Colo está pagando 1.87. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 18.700. El empate tiene un factor de 3.80 y la victoria de Ñublense 4.56.
Colo Colo está a un paso de volver a celebrar un título en el fútbol chileno.
¿Dónde ver Colo Colo vs. Ñublense EN VIVO?
Colo Colo y Ñublense se enfrentarán este domingo 8 de noviembre, desde las 15:00 horas, en Chillán, por la fecha 27 de la Liga de Primera.
El partido entre Albos y Diablos Rojos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online por streaming, a través de HBO MAX, para usuarios previamente suscritos o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
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- ZAPPING: 36 (HD)
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La oncena titular de los albos sería con Vozinha al arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Erick Wiemberg (Iván Román) y Diego Ulloa en defensa; Arturo Vidal, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Francisco Marchant, Javier Correa y Gedeón Díaz en delantera.
Tabla de posiciones Liga de Primera 2026
En resumen…
- Colo Colo enfrenta a Ñublense este domingo 8 de noviembre a las 15:00 hrs.
- El partido es válido por la fecha 26 de la Liga de Primera 2026.
- TNT Sports Premium y HBO Max transmitirán el partido.