Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera 2026

¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite EN VIVO por TV y ONLINE Colo Colo vs. Ñublense por Liga de Primera

El Cacique visita Chillán con la posibilidad de conquistar su estrella número 35 en la Liga de Primera 2026.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Los Albos pueden ser campeón si triunfa en Chillán este domingo.
© Photosport.Los Albos pueden ser campeón si triunfa en Chillán este domingo.

Colo Colo junto a su mainsponsor JugaBet, visitará a Ñublense por la fecha 27 de la Liga de Primera, con la posibilidad de levantar suestrella número 35 y asegurar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Ojo, porque el Cacique tiene distintos escenarios para consagrarse campeón, para no depender de otros resultados, debe conseguir una victoria frente a los Diablos Rojos.

En JugaBet el triunfo de Colo Colo está pagando 1.87. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 18.700. El empate tiene un factor de 3.80 y la victoria de Ñublense 4.56.

Colo Colo está a un paso de volver a celebrar un título en el fútbol chileno.

Colo Colo está a un paso de volver a celebrar un título en el fútbol chileno.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Ñublense EN VIVO?

Colo Colo y Ñublense se enfrentarán este domingo 8 de noviembre, desde las 15:00 horas, en Chillán, por la fecha 27 de la Liga de Primera.

El partido entre Albos y Diablos Rojos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online por streaming, a través de HBO MAX, para usuarios previamente suscritos o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 36 (HD)
Colo Colo podría perder a su DT: Corinthians tiene en la mira a Tatiele Silveira

ver también

Colo Colo podría perder a su DT: Corinthians tiene en la mira a Tatiele Silveira

Probable formación Colo Colo vs. U. de Concepción

La oncena titular de los albos sería con Vozinha al arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Erick Wiemberg (Iván Román) y Diego Ulloa en defensa; Arturo Vidal, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Francisco Marchant, Javier Correa y Gedeón Díaz en delantera.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…

  • Colo Colo enfrenta a Ñublense este domingo 8 de noviembre a las 15:00 hrs.
  • El partido es válido por la fecha 26 de la Liga de Primera 2026.
  • TNT Sports Premium y HBO Max transmitirán el partido.
Lee también
Afirman que la UC tiene en la mira a cotizado ex jugador de Colo Colo
Universidad Católica

Afirman que la UC tiene en la mira a cotizado ex jugador de Colo Colo

La petición de la UC para el clásico contra Colo Colo: “Que peleen la corona con nosotros”
Universidad Católica

La petición de la UC para el clásico contra Colo Colo: “Que peleen la corona con nosotros”

Los albos agotan sus entradas para visitar a Ñublense
Colo Colo

Los albos agotan sus entradas para visitar a Ñublense

Sorpresón: dos ex U de Chile pueden salvar a Colo Colo de perder a Ortiz
Internacional

Sorpresón: dos ex U de Chile pueden salvar a Colo Colo de perder a Ortiz

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo