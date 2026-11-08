El central uruguayo vivió como un hincha más el triunfo sobre Ñublense y que le permitió lograr la estrella 35 del Cacique.

Colo Colo se transformó en el nuevo campeón del fútbol chileno. El Cacique superó por 2-1 a Ñublense y alcanzó la cifra de 59 puntos, para quedarse de una vez por todas con la Liga de Primera.

Las anotaciones de Arturo Vidal y Marcos Bolados permitieron que el equipo dirigido por Fernando Ortiz consiguiera los tres puntos para ser campeón y conquistar la estrella 35.

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Encuentro que uno de sus recién llegados como Joaquín Sosa sufrió el doble. Es que el charrúa se lo perdió por acumulación de tarjetas y tuvo que seguir desde fuera de la cancha el agónico triunfo de sus compañeros.

“Ya no daba más afuera. Se vive muy distinto. Es una emoción tremenda. Pero sabíamos que íbamos a ser campeones”, confesó el central a Radio ADN.

Joaquín Sosa sufrió fuera de la cancha con el título de Colo Colo

La potente confesión de Joaquín Sosa: “somos justos campeones”

Pero el tono de la celebración cambió radicalmente cuando a Joaquín Sosa se le consultó sobre las dudas que generó Colo Colo luego de pasar cuatro fechas sin ganar.

“¿En duda de qué? Somos los justos campeones, les llevamos diez puntos al segundos, a veces hasta 14. Estábamos tranquilos porque teníamos un gran grupo. A todos los equipos les pasa. Supimos afrontarlo de la mejor manera. Subimos el nivel de los entrenamientos. El grupo estaba unido”, recalcó.

Incluso confesó que los últimos partidos puso hasta en riesgo su físico para lograr la meta del campeonato. Lo que también tuvo una especial dedicatoria.

“Me costó este último tiempo porque jugué con una fisura en el talón. El partido pasado se lo dediqué a mi tío que falleció. Fue un momento duro. Pero la familia está junta y es lo importante”, sentenció emocionado el defensa que conquistó su primera estrella por Colo Colo.